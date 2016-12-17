Город ищет инициативные КТ

У вас в многоквартирном доме много детей или подростков и им негде гулять и заниматься спортом, так как городские площадки далеко? Тогда спешите подать ходатайство, и власти оплатят от 50 до до 80% от стоимости новой игровой или спортивной площадки.

В августе этого года нарвским городским собранием были приняты два порядка, которые могли бы привлечь к себе внимание квартирных товариществ. Речь идёт о «Порядке поддержки строительства детских игровых площадок в г. Нарва» и о «Порядке поддержки строительства спортивных площадок в г. Нарва». Однако пока КТ не спешат с заявками, интерес на сегодняшний день проявил один лишь дом.

– Наша логика была проста: совместными усилиями можно сделать больше, чем поодиночке. Мы предлагаем квартирным товариществам самостоятельно или вскладчину (что им более выгодно) задуматься о создании благоприятных условий для маленьких нарвитян, и решиться на строительство детской или спортивной площадки, а город со своей стороны, поможет как материально, так и организационно, – призвал горожан к сотрудничеству председатель городского собрания Александр Ефимов.

Условия участия КТ в программе:

город выделит средства в размере 50% от стоимости всего проекта по созданию детской игровой площадки, но не более 25 тысяч евро на одно ходатайство, самофинансирование КТ составит 50%;

в случае обустройства спортивной площадки можно рассчитывать на сумму до 44 тысяч евро от всей стоимости проекта, самофинансирование КТ – 20%, город оплатит 80%;

если у КТ нет подходящей территории, то можно договориться об использовании городской земли, однако, именно КТ в последствие будут нести расходы и ответственность по содержанию и уборке территории площадки;

строительство площадки будет проводиться по строительному проекту;

фирма-подрядчик будет определена в ходе объявленного городом тендера (иначе средства из бюджета выделить невозможно);

КТ, городские власти и подрядчик заключат трёхсторонний договор, следить за ходом всего процесса и принимать результат получат возможность и представители товариществ.

Кто не успел – тот опоздал

– Это пробный шар, мы сейчас не знаем, насколько востребованы будут эти порядки. Возможно, 100 тысяч евро, заложенных в бюджет на 2017 год, и не хватит. На самом деле было бы и хорошо, если бы интерес горожан превышал предложенные возможности, и денег бы не хватило. Это было бы, можно сказать, идеально, – заметила Хели Адамович, заместитель председателя горсобрания, имея в виду социальную активность нарвитян.

Тут следует понимать, что 100 тысяч – совсем немного. По оценкам депутатов одна детская площадка чуть выше среднего уровня обойдётся примерно в 30-40 тысяч евро. В сумму входят расходы на строительный проект, игровые элементы, безопасную основу. Спортивные площадки стоят ещё больше, потому что требуют большей площади, ограждения, оборудования и т.д.

Предложения депутатов кажутся довольно выгодными, но следует понимать, что на представителей КТ ляжет большая нагрузка по осуществлению проекта. И, прежде всего, нужно поторопиться.

– Для того, что бы площадки было своевременно построены – летом, до холодов, решение нужно принимать оперативно. Уже в январе-феврале было бы правильным провести общие собрания и определиться, будет ли КТ принимать участие в программе, какая площадка требуется, какое оборудование планируется установить, нужно ли брать городскую землю в аренду. Затем составление бюджета, оформление ходатайства, объявление конкурса, строительный проект, само строительство – всё это займёт довольно много времени, – заметил А. Ефимов.

На сегодня первичную консультацию можно получить в Департаменте архитектуры и городского планирования по тел. 35 99 050. С 1 января 2017 г. начнёт работу отдельный Департамент городского хозяйства, специалисты которого помогут определиться с финансовыми вопросами и оформлением проекта. Ответственное лицо и контактный телефон в новом году можно будет узнать на городском сайте narva.ee.

– КТ уже имеют опыт участия в подобных проектах. Примером являются «Программа городского софинансирования ремонта внутриквартальных дорог» и программа «Украсим родной город». Мы бы хотели, чтобы люди проявили инициативу и здесь, – обратились к горожанам депутаты.

Софья Боборенко