Куда отвести ребёнка на «ёлку»?

«Ругодив» в этом году закрыт на реконструкцию. Куда можно отвести ребёнка на новогоднюю ёлку в частном порядке?», – спрашивают наши читатели.

Несмотря на то, что здание Дома культуры «Ругодив» в этом году закрыто на ремонт, само учреждение продолжает деятельность, пояснил зам руководителя Отдела культуры Дмитрий Вергун. В том числе, активно проводит новогодние представления для множества организаций. Только на базе Профессионального учебного центра на ул. Креэнхольми пройдёт 7 праздничных представлений по заказу. Основная деятельность дома культуры в настоящий момент организована на базе бывшего детского сада «Kaseke» по адресу ул. Энергия 4b, там и пройдут «ёлки» для тех, кто не попадает на заказанное работодателем представление.

– Программа этого года называется «Чудеса новогоднего леса», билеты стоимостью 2 евро можно приобрести по этому же адресу. Информация уже появилась на сайте Ругодива. Обязательна предварительная регистрация на праздник по телефону 555 92 114, – рассказал Дмитрий Вергун.

Елена Калядина, директор ДК Ругодив, пояснила:

– Условия на нынешнем месте сильно отличаются от тех, что были год назад. Если ранее наш зал вмещал до 200 человек, то на настоящий момент мы делаем «ёлочки» малого формата, так как можем принять только 40 детей одновременно, ведь на праздник придут и родители, им тоже хочется получить удовольствие от праздника. Поэтому мы формируем группы по предварительной записи, вход на мероприятие будет исключительно по билетам. Убедительно просим родителей позаботиться о приобретении билета пораньше, чтобы праздник не оказался испорченным. Звоните нам и, мы скажем, на какое число и время есть свободные места. Из-за того, что в здании нет сцены, в этом году не будет спектакля, но Дед Мороз и Снегурочка, разные коллективы с песнями и танцами, всеми любимая «массовка» ждут маленьких нарвитян!

Софья Боборенко