Может, дешевле заплатить штраф, чем ремонтировать?

Хели Адамович, зампред нарвского горсобрания, считает, что нужно заранее решить, какие школы останутся в городе после запланированного строительства двух госгимназий, и не вкладывать сейчас деньги в ремонт зданий, которые через несколько лет окажутся ненужными. В то же время, в Министерстве образования после смены правительства задумались, не будет ли достаточно Нарве всего одной гимназии?

Порядок до мелочей

В каждом годовом бюджете Нарвы закладываются деньги на выполнение предписаний от Спасательного департамента, Департамента здоровья и других государственных служб. Так, например, по требованию спасателей деревянные двери в школах и детсадах постепенно заменяются на металлические противопожарные. Но, как считает зампред горсобрания и директор детсада Päikene Хели Адамович, многие предписания необоснованы, и на проблемы, которые в Нарве предписывается решать, в Таллинне не обращают внимания.

– Например, Департамент здоровья обнаружил у нас в детсаду тоненькую трещинку в потолке на кухне, над вентиляцией, – рассказывает Хели Адамович. – Выдали предписание устранить. Или, например, за раковиной в стене обнаружилась дырочка, которая осталась со стройки. Тоже предписание – нужно устранить. Это вещи, которые не влияют на безопасность детей. И для меня такие решения выглядят странно.

Между отделом и департаментом

С подобными работами, а также текущим и аварийным ремонтом связана проблема, которую подняла на заседании комиссии нарвского горсобрания по стратегическому планированию руководитель Шестой школы Елизавета Чертова. Чтобы снять непрофильные обязанности с директоров школ и других учреждений, подчинённых Отделу культуры, задачи организации ремонта в зданиях были переданы в Департамент архитектуры и городского планирования. Директора лишь пишут заявки, в которых указывают, какой ремонт нужен. Но появление рабочих каждый раз оказывается сюрпризом.

– Ко мне в школу пришли менять окна в середине учебного дня, и никто об этом даже не предупредил, не спросил меня, подходит ли это время? – привела пример Елизавета Чертова.

Платить штрафы, чтобы не распылять деньги

Хели Адамович и вовсе считает, что выполнять многие предписания инспекторов и многие ремонтные работы не нужно.

– Два года Отдел культуры очень внимательно работает с наполняемостью детских садов, и мы знаем, что за эти два года у нас стало на 470 детей меньше, – пояснила госпожа Адамович. – Эта наша больная проблема через несколько лет из садов придёт в школы. 470 детей – это сколько класс-комплектов? Я думаю, что необходимо после того, как мы от государства получим конкретное решение по гимназиям, смотреть, сколько основных школ нам нужно в городе, и какие это школы. Необходимо инвестировать деньги только в те школы, которые выживут в этой демографической ситуации. Чтобы не распылять деньги, реагируя на предписания, может быть, в каких-то случаях лучше заплатить штраф? Деньги надо аккумулировать в тех школах, которые жизнеспособны. Тогда в основной школе у нас будет такая учебная среда, которая необходима современным детям.

Министерство засомневалось

По словам заведующей Отделом культуры Виктории Лутус, сейчас всё зависит от того, когда будут построены государственные гимназии.

– Есть предварительный договор города и Министерства образования, мы планировали в течение лета подписать уже детальный договор, – сообщила она. – Осенью наши представители ездили в министерство, нам было обещано, что договор вышлют в течение 2 недель, чего так и не сделали… Потом сменилось правительство, и появился новый министр образования. На настоящий момент у нас нет окончательного договора. И, по последней информации, в министерстве уже сомневаются, две у нас будет государственных гимназии, или одна.

По словам Виктории Лутус, “волна” уменьшения количества детей в садиках, до школ ещё не дошла, а в старших классах количество учеников даже увеличивается. Поэтому сейчас рано говорить о том, что будет с муниципальными школами через несколько лет.

Николай Андреев