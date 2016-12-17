В богадельню пришла новогодняя сказка

Четверо Дедов Морозов отправились из торгово-развлекательного центра Astri в богадельню при Храме Нарвской иконы Божией Матери. Здесь отец Виталий развёл их по домикам, где живут более ста пожилых людей.

Для них появление знакомых с детства персонажей стало настоящим событием. Тем более, что поздравить с наступающими праздниками приехал не Дед Мороз со снегурочкой, а сразу три традиционных русских деда мороза (в которых нарядились профессиональные актёры) “Дед Мороз” женского пола (в обычной жизни – медсестра из Йыхви).

Некоторые насельники богадельни из-за возраста и болезней не смогли ответить на поздравление. Другие же обнимались с новогодними волшебниками и пели “В лесу родилась ёлочка”. Пыталась петь даже одна из женщин, которая пережила инсульт и не могла говорить.

От фирмы Prospekt-Media, выпускающей “Нарвскую газету” и газету “Виру Проспект” насельники тоже получили подарок. Руководитель отдела маркетинга и рекламы Людмила Хейкинен привезла в каждый домик по большому пирогу.

“НГ”