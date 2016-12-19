Наследникам нужно оформиться до конца года

Крепостной отдел Тартуского уездного суда, который ведёт регистр всех собственников недвижимости Эстонии, просит тех наследников недвижимости, которые еще не сделали этого, оформить себя в качестве собственника. В Эстонии тысячи квартир и домов, собственники которых умерли, а наследники не оформили недвижимость на себя.

Крепостной отдел продлевает до конца года срок, первоначально установленный до 1 ноября. Полученная ныне обратная связь указывает на то, что в основном, наследство остается неоформленным до конца из-за неосведомленности.

По данным Налогово-Таможенного департамента, количество недвижимостей, собственники которых скончались, а новые владельцы не подают заявлений на исправление записи, исчисляется тысячами. Тем самым, государство в значительной части недополучает земельный налог.

С начала следующего года крепостной отдел будет вступать в контакт с такими наследниками. Если владелец до конца года не представит ходатайства об исправлении записи в крепостной книге, крепостной отдел в новом году отправит ему первоначально штрафное предупреждение. Если и к указанному в предупреждении сроку ходатайство не будет представлено, владельцу будет назначен штраф в сумме 200 евро.

“Данные, указанные в крепостной книге, должны отражать действительность. По этой причине, просим новых владельцев представить заявления, необходимые для записи. Ходатайства о записи свободны от уплаты с них государственной пошлины, и через портал недвижимости это можно сделать без нотариальной платы,” – пояснила директор крепостного и регистрового отдела Вирве Алтухова.

Для внесения записи необходимо подать заявление через портал недвижимости (это бесплатно) или через нотариуса (эта услуга платная) и приложить документы, являющимися основанием права собственности.

В соответствии с действующим законодательством, от наследства можно отказаться в течение трех месяцев после смерти наследодателя. В случае, если отказ от наследства или прием наследства не оформлены, или в связи с наследством возникли дополнительные вопросы, нужно обратиться к нотариусу.

Криста Тамм,

Пресс-секретарь Службы публичных отношений первой и второй судебной ступени

Подпись к фото: Относящийся к Тартускому уездному суду Крепостной и регистровый отдел управляет делами по закреплению и регистрации недвижимости по всей Эстонии.