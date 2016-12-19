«Я не могла сдержать слез, услышав историю о ребенке, которому в качестве новогоднего подарка досталась «гуманитарная» сломанная кукла с грязным лицом. Ребенок посмотрел на свой подарок и удивленно спросил у мамы: «Откуда Дед Мороз знает, что я хуже других детей? Почему он принес мне сломанную куклу?», – говорит оказывающая поддержку благотворительной кампании Maxima Eesti «Дерево ангелов» руководитель эстонского отделения Европейской сети организаций по борьбе против бедности (EAPN) и вице-президент общеевропейской сети Кярт Мере.

Сокровенные желания детей

Maxima Eesti в седьмой раз проводит благотворительную кампанию «Дерево ангелов», в рамках которой принимаются пожертвования в форме подарков для детей, чьи родители в силу бедственного положения не могут подарить своим детям подарки сами. В этом году в рамках кампании «Дерево ангелов» будут исполнены желания 1300 детей со всей Эстонии.

Читая перечень пожеланий, замечаешь, как много перечислено практичных вещей – теплые шарфы, варежки, шапки, зимние куртки и сапоги. В то же время, дети из малоимущих семей рассказывают Деду Морозу и о своих тайных желаниях – смартфонах, компьютерах, духах, конструкторах LEGO, дорогих куклах-персонажах мультфильмов и прочих игрушках.

«Печально слышать, как некоторые люди, узнав, что ребенок мечтает о не самом дешевом подарке, комментируют: «И как не стыдно о таком просить! Дешевые подарки их уже не устраивают?» Не забывайте, что речь идет именно о тайных желаниях детей. Я бы сказала, что не очень прилично думать, что раз ребенок родился в бедной семье, ему следует отказывать в праве мечтать о смартфоне, который в наше время является среди подростков статусной вещью», – считает Мере.

Бедность заразна

Бедность – палка о двух концах. Не зря же говорят: «Дай человеку рыбу, и он будет сыт целый день. Научи человека ловить рыбу, и он будет сыт всю жизнь». «В этой мудрости есть зерно истины – крайне опасна ситуация, когда ребенок вырастает в семье, где он изо дня в день наблюдает, что мама с папой не ходят на работу и их единственных доход – государственные пособия. У выросшего в таком доме ребенка формируется ошибочное мнение о том, что работать в принципе не обязательно – откуда-нибудь деньги и без того появятся. Такие семьи являются той самой ложкой дегтя в бочке меда и причиной плохого отношения общества к семьям, которые прилагают все возможные усилия, чтобы вновь встать на ноги», – говорит Мере.

Чтобы не допустить такой ситуации, важно вовремя замечать ситуации, когда у знакомого человека заметно ухудшается финансовое положение.

«Речь идет о мелочах. Например, коллега больше не ходит в кафе на обед и утверждает, что не голоден, но также не приносит обед из дома. Несомненно, если такое происходит один-два раза, коллега, очевидно, не лукавит, но, если вы заметили, что ситуация повторяется часто – поговорите с человеком наедине, спросите, нужна ли ему помощь», – советует Мере.

На работу хожу, а все равно бедный

Огромной проблемой в Эстонии является т. н. зарплатная бедность. «Особенностью Эстонии в сравнении с другими европейскими странами является ситуация, когда человек ходит на работу, но тем не менее его жизнь сложно назвать нормальной. К сожалению, у нас это свойственно многим профессиям. Под нормальной жизнью я подразумеваю возможность полноценно питаться, а не есть изо дня в день только макароны с кетчупом», – приводит пример Мере. Признаком полноценной жизни наряду со здоровой диетой также является возможность периодически развлекаться.

«Многие из желаний на деревьях ангелов именно эмоционального порядка – дети просят у Деда Мороза билеты в кино, театр или аквапарк, чтобы хорошо провести время вместе с семьей. Любой из нас знает, что билеты в такие места очень недешевы – семье, которая и без того испытывает финансовые сложности, трудно найти деньги на такие простые, но сплачивающие радости. Знакомым детям я бы также предложила дарить подарочные карточки, билеты в театр, кино, аквапарк – школьные каникулы длинные, и даже если в Рождество ребенку есть чем заняться, то после праздников во многих семьях подсчитывают убытки. Вот тут-то и пригодятся полученные в подарок билеты», – поясняет Мере.

Семьи, испытывающие зарплатную бедность, часто считают, что сами виноваты в сложившейся ситуации. «У них возникает ощущение, будто они не заслуживают лучшего, коль скоро они не в состоянии прокормить семью. Я бы сказала, что зарплатная бедность это в первую очередь проблема общества. Несправедливо возлагать ответственность на человека, обвиняя его в том, что он сам не просит о повышении или не ищет лучшей работы», – говорит Мере.

Италия стала первой страной Европейского Союза, в которой кража еды для утоления голода не является преступлением – прецедент был создан, когда проживающий в Италии бездомный голодный украинец украл в магазине пару булочек и сосиски.

«Это – следствие нерешенной проблемы. Я очень надеюсь, что в Эстонии удастся добиться того, что люди не будут вынуждены идти на кражу, чтобы утолить голод», – добавила Мере.

Дополнительную информацию о благотворительной кампании «Дерево ангелов» можно найти по адресу www.maxima.ee/inglipuu-rus

Подпись к фото: Эксперт по бедности Кярт Мере и известная эстонская певица Герли Падар.

Каждый пятый ребёнок – за чертой бедности

Согласно последним данным Департамента статистики, в относительной бедности в Эстонии живут 280 000 человек, а в абсолютной – 80 000 человек. По словам Мере, по сути каждый пятый ребенок в Эстонии живет за чертой бедности. Особенно подвержены риску бедности многодетные семьи и семьи, чей доход незначительно, на пару евро, превышает порог, позволяющий получать пособие по бедности – на бумаге все как будто хорошо, а на самом деле семья испытывает финансовые сложности, но при этом не может рассчитывать на пособие. Именно в таких ситуациях очень нужна помощь внимательных и отзывчивых людей.

«Я хочу еще раз подчеркнуть, что в условиях низкого прироста населения в Эстонии и значительного количества покидающих страну находящихся в репродуктивном возрасте людей, каждый ребенок, вне зависимости от его происхождения и семьи, просто на вес золота, – говорит Кярт Мере. – Каждый ребенок заслуживает как можно более хорошей жизни. Государство, местные самоуправления, общество – все мы должны делать для детей больше».

«Мне очень нравится, как высказалась о «цепочке добра» патрон кампании «Дерево ангелов» Герли Падар: «В жизни обычно так: я помогаю тебе, а ты кому-то еще. Именно так и продолжается цепочка добрых дел». Давайте помнить этот принцип не только во время праздников, но и во время серых будней», – добавила Мере.

Рагне Йыэранд

ВБРОСКА:

Фото: Эгерт Каменик