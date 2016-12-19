Узнайте, вернёт ли вам государство часть налогов

Весной 2017 года работники, получающие небольшую зарплату, впервые смогут получить от государства возвратный платеж для низкооплачиваемых работников. Наши читатели попросили редакцию подробнее рассказать о нововведении.

За разъяснением мы обратились к налоговому консультанту отдела налогов Налогово-Таможенного департамента Елене Агиевич.

– Действительно, в 2017 году после представления декларации о доходах физического лица у человека, работающего на полную ставку в течение всего календарного года, но имеющего низкий уровень дохода, возникает право на получение возвратного платежа в пределах уплаченного им в течение года подоходного налога. Однако, не все люди, имеющие низкий уровень дохода, могут рассчитывать на данный возвратный платеж. Тут много нюансов. Самый правильный способ узнать, может ли человек ходатайствовать о возврате – посмотреть свои личные данные в системе e-maksuamet/e-toll на сайте Налогово-таможенного департамента emta.ee/ru, – рассказывает она.

В систему e-maksuamet/e-toll можно войти при помощи ID-карты, через mobiil-ID или через свой интернет-банк. Если у человека нет такой возможности, или он не уверен, что справится с этим делом самостоятельно, то можно взять ID-карту или карточку паролей от вашего банковского счёта и прийти в департамент, где сотрудник поможет открыть соответствующую страницу. Если у кого-то нет этих документов, то при личном обращении в бюро обслуживания Налогово-таможенного департамента работник департамента представит Вам информацию по данному вопросу. В Нарве бюро расположено по адресу ул. Вестервалли, 7.

Что и где можно посмотреть?

Итак, человек открывает сайт Налогово-Таможенного департамента emta.ee/ru, выбирает опцию «Частный клиент», в новостях или в разделе «Важное» он увидит ссылку на «Пособие лицам с низким уровнем заработной платы в 2017 году», щёлкает по ней и попадает на страничку, где подробно расписаны все условия, которые должны быть соблюдены для получения возврата.

– Если говорить коротко, то среди условий – резидентство, возраст, трудовые отношения, работа с полным рабочим временем. Важно, чтобы эти условия были одновременно выполнены в течение 6 месяцев одного календарного года. Если человек достиг 18-летнего возраста только в октябре, то он не попадает под условия, так же как если он 7 месяцев в году работал по договору подряда, а потом перешёл на трудовой договор. Полная нагрузка рабочего времени может быть как у одного работодателя, так и суммарно у нескольких. Ещё один немаловажный момент: если работник брал несколько дней за свой счёт по соглашению сторон без оплаты (не в счёт отпуска), то трудовые отношения считаются приостановленными на этот срок. Получается, что соответствующий месяц выпадает из расчета. Человек будет получать возвратный платеж только за те месяцы, где все условия, о которых говорилось выше, соблюдены, – поясняет Елена Агиевич.

Выполнение требования о полной нагрузке рабочего времени не требуется от пенсионеров по нетрудоспсобности и от лиц, имеющих частичную трудоспособность или отсутствие трудоспособности, за которых социальный налог платит Касса по безработице (до 01.07.2016 Департамент социального страхования). Важно, чтобы работодатель был осведомлён о статусе такого работника и предоставил соответствующее ходатайство в Кассу по безработице, иначе это условие будет невозможно учесть.

Порядок расчета пособия:

Например, работник, который в течение всего календарного года работал с полной нагрузкой рабочего времени и получал 480 евро в месяц, за год получил 5760 евро. Если прочих доходов и вычетов, производимых при расчете подоходного налога, у работника нет, то расчет происходит следующим образом:

Условия для вас уже проверили

Если вы не хотите вникать в суть довольно большого текста, то можно наглядно увидеть, выполнены ли вами условия для получения возвратного платежа. Для этого со страницы частного клиента нужно зайти в E-maksuamet/e-toll: электронные услуги и общение (с помощью ID-карты, mobiil ID или через интернет-банк). Вы окажетесь на своей личной странице. В «Важных сообщениях» найдёте раздел « Условия для представления ходатайства о пособии лицам с низким уровнем заработной платы можно проверить здесь ».

Кликнув по ссылке, вы увидите таблицу, где зелёными галочками отмечены условия, которые соответствуют требованиям по выплате возвратного платежа, жёлтым восклицательным знаком – возможно выполнимые (например, пока не подана декларация работодателем, нет сведений о нагрузке рабочего времени), а красными восклицательными знаками – не выполненные условия по ходатайству.

– Надо помнить, что данные за предыдущий месяц приходят к 10 числу следующего, так что не надо пугаться, если вы зашли на страничку 8 числа и за предыдущий месяц у вас стоит восклицательный знак относительно работы с полной нагрузкой. Когда данные работодателем будут представлены, вместо восклицательного знака появится «зеленая галочка», если вы работали в течение всего календарного месяца с полной нагрузкой, – объясняет налоговый консультант.

В год не больше 7817 евро

Для подачи ходатайства на возмещение платежей необходимо своевременно предоставить в департамент декларацию о доходах за предыдущий год – до 31 марта следующего года. Из неё видно, каков был доход у каждого конкретного лица. Если человек опоздает с декларацией, то потеряет и право на возвратный платеж. Исключения составляют случаи, когда у человека есть объективная причина (тяжёлая болезнь), или когда работодатель неправильно декларировал действующие трудовые отношения – например, сообщил о работе по договору подряда, хотя с работником был заключен трудовой договор. После изменения работодателем представленных в Налогово-таможенный департамент данных, у работника появится право ходатайствовать о возвратном платеже. Следует помнить, что в данном случае срок представления ходатайства о возвратном платеже пособия продлевается только на 6 месяцев.

– Для получения возвратного платежа годовой доход физического лица не должен превышать 7817 евро. Тут следует понимать, что каждый случай индивидуальный. Люди работают и в Эстонии, и за границей, помимо зарплаты человек может получать дивиденды, пенсию, доход от аренды квартиры и тд. – и все эти доходы принимаются в учет при определении суммы дохода, они должны быть продекларированы в декларации о доходах физического лица. Следует помнить, что Налогово-Таможенный департамент осуществляет контроль представленных деклараций. В случае, если человек скрыл информацию о доходах, получил пособие для низкооплачиваемых работников, а потом выяснится, что его доход превысил установленную сумму и у него не было права на получение возвратного платежа, то незаконно полученную сумму придется возвращать, – говорит Елена Агиевич.

Для чего всё это придумано?

Целью данного нововведения является повышение дохода низкооплачиваемых работников. Если человек добросовестно трудится с полной нагрузкой, но получает при этом низкую заработную плату, то он может рассчитывать на поддержку государства. Примерный расчёт можно посмотреть на графике, представленном Налогово-таможенным департаментом. Важно помнить ещё одно обстоятельство: поскольку пособие увеличивает доход человека, то это учитывается при назначении пособия по бедности.

Софья Боборенко