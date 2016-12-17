Предпринимателем года стала фирма-оптовый продавец запчастей

В пятницу в центре культуры Geneva представители городских властей Нарвы наградили победителей ежегодного конкурса “Нарвский предприниматель”. Самым успешным предприятием было признано Febest Europe Destribution OÜ, которое занимается оптовой торговлей запчастями для автомобилей.

Предприятие-победитель расположено в Нарвском парке производства и логистики. Награду из рук мэра города получил член правления фирмы Сергей Мишенков.

Лучшим работодателем города признаны Нарвские электростанции, которые теперь официально именуются Enefit Energiatootmine AS.

Инвестором года стал Fortaco Estonia, ведущий свою историю от завода “Балтиец”. Руководство завода пришло на церемонию в полном составе.

В номинации “Нарвский экспортер 2016” победителем стал металлообрабатывающий завод Hanza Mechanics Narva, ранее известный под именем Metalliset.

Отдельной номинацией организаторы отметили лучших женщин-предпринимателей. Таковыми были названы Валентина Мишенкова и Марина Васильева из центра семейных врачей Narva Perearstikeskus OÜ. Награду из рук мэра Нарвы получила Валентина Мишенкова.

За вклад в имидж города, в том числе за проведение различных праздников в торговых центрах и привлечение туристов городские власти наградили фирмы Fama Invest. Награду получила представитель фирму Юлия Вирсалу.

В номинации “Нарвский предприниматель, дружелюбный к детям,” жюри решило отметить не фирму (правила конкурса это позволяют). Победителем стало некоммерческое объединение Äkke Suusaklubi – лыжный спортклуб, работающий в спортивном центре на Ореховой горке. Награду принял известный спортивный активист и член правления НКО Владимир Вшивцев.

Лучшим начинающим предпринимателем года была названа анимационная студия S.H.A.R.K. Animationem Studio и её руководитель Андрей Самушин.

Несколько организаций получили от городских властей благодарственные грамоты.

Павел Раков, один из руководителей фирмы Sirtaki, которая строит в Нарве на ул. Кереса автоцентр Citroën.

Наградили посольство США за поддержку предпринимательства в Нарве, в том числе создание лаборатории 3D-печати Maker Lab в Нарвской центральной библиотеке и за осуществление программы Junior Achievement. Грамоту получили Джесси Дейви, преподаватель английского языка по программе Госдепартамента США в Нарвском колледже ТУ и Стийна Койт, координатор американского уголка в Нарвской центральной библиотеке.

Ало Лыоке, член правления организации Тропы здоровья Эстонии, которая финансово помогает развитию спортивного центра на Ореховой горке и будет помогать развитию территории Липовой ямки.

Николай Андреев