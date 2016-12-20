Культурная Нарва: подводя итоги и заглядывая в будущее

На следующей неделе завершаются мероприятия «Нарвы – осенней столицы». А в Отделе культуры городской управы уже планируют предстоящие летом Дни города и заглядывают ещё дальше — в 2018-й год, когда состоится открытие театральной площадки Vaba Lava (Свободная сцена), подобной которой в Нарве ещё не было.

Нарва передаёт титул

Нарва готовится передать титул столицы городу Отепя, который официально примет на себя титул в 12 часов 44 минуты 21 декабря этого года. Как рассказал Дмитрий Вергун, заместитель руководителя Отдела культуры, в один день в двух городах пройдут мероприятия, связанные между собой тематически. У нас – завершающий осенний сезон гала-концерт в зале Geneva, в Отепя состоится открытие программы зимней столицы Отепя-20.

– Насколько я знаю, билетов на гала-концерт Avenue & Symphony осталось совсем немного, желающим попасть на концерт нужно поторопиться приобрести билеты. Что касается зимней столицы, то нам приятно, что в праздновании в Отепя, который станет зимней столицей в 20-й раз, примут участие нарвские артисты. Танцевальная пара Анна Николаева и Алексей Туккия, а также трио «Сеньо» из Нарвы порадуют жителей и гостей зимней столицы, – рассказал Дмитрий Вергун.

Подводя итоги уходящего сезона «Осенней столицы», он отметил, что всего было успешно проведено порядка 60 различных мероприятий:

– Приятно отметить, что на самые главные события билеты разбирались за неделю-две. Думаю, подводя итоги, можно говорить об определённом успехе, – дал оценку уходящему сезону г-н Вергун.

Где пройдут Дни города – 2017?

– Хочется сразу сказать и о грядущих событиях, – сказал Дмитрий Вергун. – Отдел культуры уже наметил программу на проведение Дней города. Бюджет её составит примерно 50 тысяч евро. В 2017 году Дни города и фестиваль современного искусства Санкт-Петербурга «Мост Дружбы» состоятся с 1 по 4 июня, с четверга по воскресенье. Напомню, что уже шестой раз подряд мы будем проводить это мероприятие, и каких-то значительных изменений не предвидится. Пройдёт и классический концерт, и шествие, кинопоказ и гонки на «мыльницах», главный концерт в Нарвском замке, мы планируем использовать променад под танцевальную программу, а нарвитян также ожидает концерт джазовой музыки с очень известными именами. Подробности пока говорить не буду, сейчас как раз мы договариваемся с конкретными исполнителями. Мне кажется, что мы нашли удачный формат проведения фестиваля, и планируем соблюдать его и впредь, при этом приглашая всё время новых людей и представляя новые постановки.

А если к тому времени Нарвский замок закроет свои двери, как грозится?

– Я не думаю, что так произойдёт, мы работаем с замком на взаимовыгодных условиях, платим за аренду территории, – заметил зам руководителя Отдела культуры. – Конечно, Нарвский замок – самое оптимальное место, так кажется нам и нашим партнёрам. Но если всё же вопрос станет остро, то Нарва не такой уж маленький город, и смена обстоятельств приведёт к смене площадки – вот и всё. Напомню, что Дни города уже два раза проводились у «Женевы», можно рассмотреть в качестве места проведения мероприятий территорию у Липовки. Возможно, будет даже хорошо менять время от времени обстановку. У любого места есть положительные и отрицательные стороны, мнения у людей тоже разные, но это не значит, что ничего менять нельзя, – заключил Дмитрий Вергун.

Свежие идеи от Vaba Lava

По словам Дмитрия Вергуна, ориентировочно в 2018 году состоится открытие площадки Vaba Lava, что приведёт к расширению культурной программы для гостей и жителей нашего города. Например, планируется проведение театрального фестиваля, но произойдёт это не раньше 18-19-го года.

– Ребята там очень прогрессивные, продвинутые, имеющие тесные связи со множеством интересных деятелей культуры. У нас есть хороший контакт и с российскими коллегами, всё это способствует поиску новых форматов, появлению новых лиц и событий в нашем городе, – сказал он.

Софья Боборенко