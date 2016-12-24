“Зимние каникулы!” Основные мероприятия для школьников

Основные мероприятия для школьников во время зимних школьных каникул.

Благотворительная акция «Помогать легко» – собираем подарки для богадельни при храме Нарвской иконы Божией Матери

23.12-04.01 10.00-18.00 Нарвская центральная библиотека 3591467

Акция «Бродячие игрушки» – игрушки в добрые руки

23.12-07.01 10.00-18.00 Кренгольмская библиотека 3569394

Акция «Хорошие книги в хорошие руки»- списанные книги в добрые руки

23.12-07.01 10.00-18.00 Кренгольмская библиотека 3569394

Рождественская выставка

23.12-08.01 Нарвский Дом детского творчества 3599577

Мастер-класс: талисман 2017 года «Золотой петух» (по предварительной регистрации)

23.12 11.00-13.00 Нарвский молодёжный центр 55585519

Массовое катание на коньках

23.12 12.00-13.00

24.-25.12 12.00-13.00,14.00-15.00

27.12 12.00-13.00

28.12 12.00-13.00

29.12 12.00-13.00

30.12 12.00-13.00

31.12 12.00-13.00

03.01 12.00-13.00

04.01 12.00-13.00

05.01 12.00-13.00

06.01 12.00-13.00

07.-08.01 12.00-13.00, 19.00-20.00

Ледовый холл, 26 Июля 4 3566199, 3566182

Цены на катание на коньках в Ледовом холле. Декабрь: взрослые – 3 EUR, детский (до 18 лет) и пенсионеры – 1,50 EUR, прокат коньков – 1,50 EUR; январь: взрослые – 4 EUR, детский (до 18 лет) и пенсионеры – 2 EUR, прокат коньков – 1,50 EUR.

Плавание для школьников в бассейне

27.12 10.00-10.45

29.12 10.00-10.45

03.01 10.00-10.45

05.01 10.00-10.45

Бассейн «Энергия», Выйду 4 3594834

Стоимость посещения плавательного бассейна для школьников (плавание для школьников): 45 минут -2,5 EUR. Инфо: тел. 3594834.

Поездка в деревню гномов Алутагузе для посетителей кафе-клуба EXIT (по предварительной регистрации)

27.12 10.00-15.00 Нарвский молодёжный центр 58112524

Дополнительная информация о работе кафе-клуба EXIT Нарвского молодёжного центра по тел. 58112524

Мастер-класс «Новогодняя ёлочка из бумаги» 7+

27.12 11.00 Кренгольмская библиотека 3569394

Утренник с «книжными» собаками 6+ (по предварительной регистрации)

27.12 12.00 Нарвская центральная библиотека 3591467

Мастер-класс по изготовлению отражателя (совместно с полицией) по предварительной регистрации

27.12 12.00-13.00 Нарвский молодёжный центр 55585519

Школа правильной тусовки «Скоро праздник!». Мастер-класс «Коктейль для ванны своими руками» 12+ (по предварительной регистрации)

27.12 15.00 Нарвская центральная библиотека 3591467

«Фейерверк будет ?!»: всё о пиротехнике

28.12 11.00 Кренгольмская библиотека 3569394

Мастер-класс «Новогодняя открытка» (регистрация до 27.12)

28.12 11.00-13.00 Нарвский молодёжный центр 58112524

Рождество и Новый год в Финляндии. Читаем и мастерим 7+ (по предварительной регистрации)

28.12 12.00 Нарвская центральная библиотека 3591467

Чемпионат Эстонии по хоккею (C klass)

28.12 18.00 Ледовый холл, 26 Июля 4 3566199, 3566182

Турнир «Что? Где? Когда?» (7-10 класс, регистрация команд из 6 человек до 27.12)

29.12 11.00-14.00 Нарвский молодёжный центр 55585519

Рождество и Новый год в России. Читаем и мастерим 7+ (по предварительной регистрации)

29.12 12.00 Нарвская центральная библиотека 3591467

Рождественское кино

29.12 13.00-15.00 Нарвский молодёжный центр 3592581

Школа правильной тусовки. Новогоднее путешествие вокруг света (к 145-летию книги Ж.Верна «Вокруг света за 80 дней») 12+ (по предварительной регистрации)

29.12 15.00 Нарвская центральная библиотека 3591467

Новогодняя ёлка (7-13 лет, регистрация до 28.12)

30.12 13.00-15.00 Нарвский молодёжный центр 58112524

Мастер-класс «Оригами: жители морей» 7+

02.01 11.00 Кренгольмская библиотека 3569394

Легенда о Восточном календаре. Читаем и мастерим 7+ (по предварительной регистрации)

02.01 12.00 Нарвская центральная библиотека 3591467

Игра «Угадай мелодию» (12-17 лет, регистрация до 30.12)

03.01 11.00-14.00 Нарвский молодёжный центр 58112524

Развлечение «В поисках Немо» 7+

03.01 11.00 Кренгольмская библиотека 3569394

Светлый праздник Рождества: встреча с представителем Нарвского Воскресенского кафедрального собора 6+ (по предварительной регистрации)

03.01 12.00 Нарвская центральная библиотека 3591467

Школа правильной тусовки. «Красота на раз, два!» – секреты ухода за кожей подростка. Советы эксперта Анны Полторухо 12+ (по предварительной регистрации)

03.01 15.00 Нарвская центральная библиотека 3591467

Поход на Äkkeküla (регистрация до 30.12)

04.01 11.00-15.00 Нарвский молодёжный центр 58112524

Мастер–класс «Морские рамки» (по предварительной регистрации) 7+

04.01 11.00 Кренгольмская библиотека 3569394

Рождество и Новый год в Японии. Читаем и мастерим 7+(по предварительной регистрации)

04.01 12.00 Нарвская центральная библиотека 3591467

Школа правильной тусовки. «Красота на раз, два!» – волшебное преображение, искусство макияжа. Советы эксперта Анны Полторухо 12+ 04.01 15.00 (по предварительной регистрации)

Нарвская центральная библиотека 3591467

Развлечение «Пиратская вечеринка» 7+

05.01 11.00 Кренгольмская библиотека 3569394

Рождество эстонское, причудское и русское: обычаи и традиции: встреча с Мариной Кувайцевой, научным сотрудником Нарвского музея и руководителем фольклорного ансамбля «Супрядки» 7+ (по предварительной регистрации)

05.01 12.00 Нарвская центральная библиотека 3591467

Школа правильной тусовки. «Твои руки спасут жизнь!» – курс для молодежи по оказанию первой медицинской помощи и оживлению проводит Наталья Метелица, медицинская сестра Нарвской больницы 12+

05.01 15.00 Нарвская центральная библиотека 3591467

Творческий вечер с музыкальной группой N-Sect

05.01 15.00-17.00 Нарвский молодёжный центр 3592581

Творческие мастерские от членов молодёжного парламента: изготовление отражателей (совместно с полицией), скрапбукинг, мыловарение, игра на гитаре, изготовление имбирного печенья piparkook (по предварительной регистрации)

06.01 11.00-13.00 Нарвский молодёжный центр 55585519

Развлечение «Необитаемый остров» 7+

06.01 11.00 Кренгольмская библиотека 3569394

Рождество Христово. Читаем и мастерим 7+ (необходима предварительная регистрация)

06.01 12.00 Нарвская центральная библиотека 3591467

Школа правильной тусовки. История гаданий 12+ (по предварительной регистрации)

06.01 15.00 Нарвская центральная библиотека 3591467

Мастер-класс «Морские пейзажи» 7+

07.01 11.00 Кренгольмская библиотека 3569394

Зимняя информина 7+

07.01 12.00 Нарвская центральная библиотека 3591467

Праздничный концерт (выступают ученики Нарвской музыкальной школы)

07.01 12.00 Нарвский замок 5232788

Концерт вокальной группы Palett

08.01 15.00 Центр Geneva, 3 этаж 3592691

Дополнительная информация

Время работы Нарвского музея: каждый день 10.00-18.00, 31.12 – 10.00-15.00. Музей закрыт – 24.-26.12, 01.01.

Время работы Нарвской центральной библиотеки и Кренгольмской библиотеки: 23.12. – 10.00-13.00; 24.12-26.12., 30.12.- -01.01. – закрыто.

* В план могут быть внесены изменения и дополнения.

Отдел культуры Нарвской Городской Управы Инфо: www.narva.ee, тел. 35 99259, 35 99120.