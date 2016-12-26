Maxima X в Нарва-Йыэсуу вновь открылся

Во вторник для жителей и гостей Нарва-Йыэсуу по адресу ул. Вабадусе, 16 после капитального ремонта вновь открыл двери магазин Maxima X. Полностью обновленный магазин отметит 27 февраля 10-летний юбилей.

По словам генерального директора Maxima Eesti Вигинтаса Шапокаса, теперь магазин полностью отвечает всем современным требованиям.

– Он просторный, светлый, оборудован техническими средствами современного дизайна и, несомненно, будет соответствовать ожиданиям покупателей. Мы рады, что успели завершить ремонтные работы до 10-летнего юбилея магазина. Так мы выразим благодарность его работникам, а также гарантируем жителям города и туристам, что будем обслуживать их еще не один десяток лет, – сказал Вигинтас Шапокас.

На работу в отремонтированный магазин вернутся 17 прежних работников, которые в период ремонта работали в других магазинах сети Maxima. Они будут обслуживать жителей и гостей Нарва-Йыэсуу ежедневно с 8:00 до 21:00.

Для удобства посетителей в магазине полностью обновлены все стеллажи и витрины, а оптимальную сохранность продуктов обеспечивают новые современные холодильники, благодаря которым покупателям станут доступны более свежие и качественные товары.

В распоряжении посетителей будут четыре кассы.

– Что касается ассортимента, то по просьбам покупателей мы увеличили долю овощей, фруктов и бакалеи. Наряду с ними мы сохранили пользующиеся популярностью у покупателей с традиционными для нашей торговой сети прилавками с продукцией гриль и свежей выпечкой, – уточнил Вигинтас Шапокас.

Директор по развитию недвижимости и строительству Maxima Eesti Юлар Халликиви добавил, что капитальный ремонт за 2,5 месяца осуществило АО MEGARON.

– Мы довольны результатом – магазин хорошо выглядит снаружи и внутри, а, кроме того, он соответствует стандарту, который мы предъявляем ко всем нашим магазинам. В следующем году мы продолжим обширное обновление магазинов Maxima по всей Эстонии, которое начали в этом году. Так, например, в Ида-Вирумаа мы планируем обновить магазин в Кохтла-Ярве, – заявил Халликиви.

На сегодняшний день торговая сеть объединяет 75 магазинов по всей Эстонии, из которых 54 – магазины Maxima X, 19 – cупермаркеты Maxima XX, два – гипермаркеты Maxima XXX. Жителей Харьюмаа обслуживает и интернет-магазин e-Maxima. Все структурные подразделения торговой сети трудоустраивают порядка 4 400 жителей Эстонии.

Катя Любобратец,

директор Maxima по связям с общественностью