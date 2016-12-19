В Тёмном саду вновь появится беседка

Уже в апреле 2017 года планируется начать строительные работы по 2 этапу реконструкции Тёмного сада, в ходе которой старый парк обретёт новые черты, поразительно напоминающие старые открыточные виды.

Второй на самом деле четвёртый

– Сегодня мы говорим о «Втором этапе реконструкции Тёмного сада», хотя фактически речь идёт о четвертом, завершающем этапе. Предыдущие этапы были проведены в рамках других проектов. Сначала при строительстве верхнего променада была реконструирована аллея. Частично работы были осуществлены в ходе масштабной реставрации бастиона Виктория. Центр инвестиций в окружающую среду профинансировал реконструкцию малого Тёмного сада (там, где находится фонтан). Осталась последняя, но, наверное, самая существенная часть – та территория, которая находится непосредственно на бастионе Виктория, – рассказала Анне Веево, руководитель Отдела проектов Департамента развития и экономики Нарвской городской управы

По словам госпожи Веево, ходатайство на выделение денег в Программу развития городских регионов планируется подать уже в начале января следующего года, сейчас проект после уточнений находится на согласовании. В феврале – марте будет объявлена госпоставка с тем, чтобы уже в апреле можно было бы заключать договор и приступать к строительным работам. Они начнутся в мае, а к октябрю 2017 года все необходимые работы ориентировочно должны быть завершены. Предварительное ходатайство уже одобрено, бюджет проекта составляет миллион евро с небольшим. Самофинансирование со стороны города Нарва – 15%, деньги заложены в бюджет на 2017 год.

Беседка вновь займёт своё место

В рамках проекта будут делать всю необходимую инфраструктуру: дорожки, освещение, установят городскую мебель (скамейки, урны), видеоохрану. Из существенных новшеств можно назвать появление беседки (можно назвать её и павильоном). Она будет располагаться на углу бастиона Виктория, примерно на том же самом месте, где она и была. Исторический вид беседка тоже сохранит. Находящиеся на территории бастиона памятники павшим солдатам, приведут в порядок. На территории также будет создана мощёная площадка, на которой можно организовывать небольшие мероприятия. Недалеко от входа в казематы бастиона Виктория планируется обустройство места и для услуг предпринимателей – например, павильон или ларёк для продажи мороженого или прохладительных напитков приветствуется.

Тёмный сад пока останется действительно тёмным

Как сообщает Анне Веево, приведут в порядок и зелёную зону. Те старые и больные деревья, которые разрешит удалить Департамент охраны окружающей среды, будут удалены, вместо них высадят новые. Появятся новые кустарники и цветы.

– Сколько деревьев срубят, на сегодня точно не известно, пока идёт согласование с департаментом. Однако хочу заметить, что на семинарах специалисты по паркам, городские садовники, уверяют, что такие парки нужно время от времени кардинально вырубать и затем высаживать новые деревья. Тогда парк будет выглядеть однородно, красиво, деревья – одной высоты, старые не мешают молодым растениям расти и развиваться. Конечно, для населения полная вырубка станет шоком, но вспомните парк перед Ругодивом. Поначалу было много недовольных, но теперь посмотрите, какая там красивая аллея! Моё большое желание – снести старые деревья в Тёмном саду, оставив дубы, конечно, но у нас так не получится. Как известно, летучие мыши как раз обитают в дуплах старых деревьев, и нам придётся с этим считаться. Кстати, освещение в парке также учитывает соседство с летучими мышами, оно будет таким же, как было уже установлено на первом этапе работ, – сказала Анне Веево.

Софья Боборенко