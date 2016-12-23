Новогодняя машина времени в замке

Детская рождественская и новогодняя программа в Нарвском замке в этом году напоминает машину времени. Маленькие посетители музея и их родители могут узнать, как в Нарве встречали главные зимние праздники в шведское, в царское и в советское время.

– Разные залы посвящены тому, что делали люди в 1450 году, в 1850 году в правление Николая I и в 1986 году; в последнем случае, конечно, отмечали уже не Рождество, а Новый год, – рассказывает Наталья Фурман, специалист Нарвского музея по маркетингу.

По её словам во время шведского правления Рождеству предшествовал День святой Люсии – праздник, совершенно неизвестный нынешним нарвитянам. Старшее поколение же может найти в нём много знакомого – ведь и в Швеции дети раньше ходили по соседским домам и колядовали.

– Наши гиды рассказывают и показывают, что это за праздник, в какие игры дети играли в этот день, – говорит Наталья Фурман.

В советском новогоднем празднике, таком знакомом для взрослых, современным детям тоже есть неожиданные моменты.

– Например, дети не знали, как в то время украшали ёлку – гирлянды из флажков многие раньше не видели, – говорит Наталья Фурман. – Также разительно отличаются от современных поздравительные открытки, коллекцию которых можно увидеть в замке.

Попасть на экскурсии в замок можно 23 декабря, а также с 27 декабря по 8 января ежедневно кроме 1 января.

Николай Андреев