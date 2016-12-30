Благотворительный забег собрал около ста участников

24 декабря в Нарве в четвертый раз прошел благотворительный Рождественский забег.

Целью забега являлось оказание помощи детям и сбор денег на организацию спортивных мероприятий для детей из детских домов Нарвы и Нарва-Йыэсуу, которые устраивает некоммерческая организация Hingesoojus.

Всего с помощью стартового взноса (участие в забеге стоило 5 евро или больше — по желанию) было собрано 217 евро, которые будет переданы организации Hingesoojus.

В мероприятии приняли участие около 100 человек, из них 45 детей. Целую команду выставил Кайтселийт.

Несмотря на дождливую и ветреную погоду настроение праздника присутствовало у всех. Все зарегистрированые участники получили символический рождественский подарок от организаторов в виде колокольчиков, которые участники прикрепляли к одежде и бежали вместе с ними. Каждый участник получил купон на бесплатное посещение тренировки в спа-отеле Meresuu.

Завершился спортивный праздник лотереей, её победители получили призы от спа-отелей Meresuu, Noorus и спортивного клуба MyFitness.

Мероприятие организовал спортивный клуб Motus.

По информации клуба Motus