Стали чемпионами во Пскове

С 23 по 25 декабря в ледовом дворце города Псков прошел международный турнир по хоккею среди юношеских команд 2004 года рождения, в котором участвовали сильнейшие команды из России и Эстонии. Команда PSK достойно представила страну. Не проиграв ни одной игры, наши ребята получили звание чемпионов.
Места в турнире распределились следующим образом:
1 место – Narva PSK (Эстония, Нарва)
2 место – Гродно (Беларусь, Гродно)
3 место – Петергоф (Россия, Санкт-Петербург)
4 место – Дружина-Регион (Россия, Ленинградская область)
5 место – Рубин (Россия, Кузнецк)
6 место – Торнадо (Россия, Псков)
Команда Narva PSK была награждена золотыми медалями и кубком за 1 место. Команды, занявшие 2 и 3 места, также были награждены кубками и серебряными и бронзовыми медалями. Также были вручены памятные призы лучшим игрокам турнира – вратарю, защитнику и бомбардиру.
Лучшим бомбардиром турнира был признан нарвитянин Денис Концеус.
Тренер команды PSK – Игорь Осипенков.
По информации СШ «Паэмурру»