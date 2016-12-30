Стали чемпионами во Пскове

С 23 по 25 декабря в ледовом дворце города Псков прошел международный турнир по хоккею среди юношеских команд 2004 года рождения, в котором участвовали сильнейшие команды из России и Эстонии. Команда PSK достойно представила страну. Не проиграв ни одной игры, наши ребята получили звание чемпионов.

Места в турнире распределились следующим образом:

1 место – Narva PSK (Эстония, Нарва)

2 место – Гродно (Беларусь, Гродно)

3 место – Петергоф (Россия, Санкт-Петербург)

4 место – Дружина-Регион (Россия, Ленинградская область)

5 место – Рубин (Россия, Кузнецк)

6 место – Торнадо (Россия, Псков)

Команда Narva PSK была награждена золотыми медалями и кубком за 1 место. Команды, занявшие 2 и 3 места, также были награждены кубками и серебряными и бронзовыми медалями. Также были вручены памятные призы лучшим игрокам турнира – вратарю, защитнику и бомбардиру.

Лучшим бомбардиром турнира был признан нарвитянин Денис Концеус.

Тренер команды PSK – Игорь Осипенков.

По информации СШ «Паэмурру»