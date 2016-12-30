В Рождественском турнире победили борцы

В понедельник, 26 декабря, в Нарвском спортивном центре прошёл турнир, в котором в шуточных видах спорта сошлись эстонские чемпионы и олимпийцы. Турнир проводился уже в 12-й раз, но впервые — в Нарве. Победили в турнире борцы Эпп Мяэ и Ардо Арусаар, которые обошли гребцов Кайсу Паюсалу и Тыну Эндрексона, а также специалистов по фитнесу Кристину Короляк и Олега Анисимова.

В рождественском турнире приняли участие восемь смешанных пар, которые состязались в шести видах программы: челночный бег, удержание ящика пива на вытянутых руках, гребля на тренажёрах, задувание кроссовка, вис на перекладине и дисциплина-сюрприз, которую подготовили хозяева турнира: участникам нужно было надевать на себя хоккейную форму, брать клюшку, забивать шайбу в ворота, а затем снимать форму и передавать её следующему участнику своей команды.

– Раньше от каждого вида спорта был один спортсмен, потом стали выступать парами, и вот на этот раз в первый раз сделали смешанные пары — мужчина и женщина. Также впервые городу, принимающему сорвенования, доверили формировать одну из команд, – рассказал нарвский гребец Леонид Гулов, руководитель спортшколы «Паэмурру», выступавший за Tiim Narva в паре с Анастасией Пшеничной.

Они заняли четвёртое место, лишь одно очко уступив бронзовым призёрам.

– Настя — молодец. Я, можно сказать, подвёл команду, – рассказал Леонид. – Последний конкурс был – вис на перекладине на время. Настя всех женщин «перевисела», а мне очень тяжело свои 115 килограмм удержать на перекладине. Но все свалились, остались только мы вдвоём с культуристом Олегом Анисимовым, и мне не удалось удержаться дольше него. Если бы я его «перевисел», мы были бы третьими.

По словам Леонида Гулова, в своей обычной жизни спортсмены таких разных видов спорта практически нигде между собой не пересекаются.

– На Рождество спортивные знаменитости обычно возвращаются домой — соревнований нет. И это единственная возможность собрать их вместе, – говорит он. – И это очень интересно — сравнить, какой вид способствует развитию каких способностей. Например, мы держали на вытянутых руках ящик пива. Оказалось, что у борцов руки сильнее, чем у гребцов. В первый раз я увидел такие сореванония — организаторы выдали нам заплечные агрегаты, которыми обычно сдувают опавшие листья и мусор, и поставили задачу — потоком воздуха гнать кроссовок сначала в одну сторону по площадке, потом — обратно. Эти же кроссовки победителям и подарили.

Николай Андреев

Участники турнира:

Борцы – Эпп Мяэ и Ардо Арусаар

Гребцы – Кайса Паюсалу и Тыну Эндрексон

Фитнес – Кристина Короляк и Олег Анисимов

Team Narva – Анастасия Пшеничная и Леонид Гулов

Фехтовальщики – Эрика Кирпу и Николай Новоселов

Спортсмены-любители – Сандра Раю и Ханнес Хермакюла

Мотогонщики – Кристель Раба и Прийт Рятсеп

Футболисты – Анастасия Морковкина и Ири