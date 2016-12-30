23 декабря, в дни школьных каникул, в бассейне «Энергия» состоялись традиционные соревнования по плаванию «Рождественская ёлка на воде», в которых приняли участие, как юные спортсмены, так и бывшие воспитанники Нарвской спортивной школы «Энергия». Главным атрибутом праздника была рождественская ёлка, установленная прямо в середине бассейна.

Организатором соревнований выступила Нарвская спортивная школа «Энергия» (тренеры Сергей Изотов, Игорь Прусаков, Елена Дмитриева и Надежда Заболотникова). Сами соревнования ставят целью популяризацию плавания как вида спорта среди детей в нашем городе.

В этом году в стартах участвовали более 75 спортсменов. Всего было дано в это день более 25 стартов, а сами заплывы проходили в 6 возрастных группах. Лучшие результаты соревнований на различных дистанциях и возрастных группах показали: Демид Солодов, Мартин Онга, Дмитрий Каневский, Никита Ильясов, Никита Сергеев, Даниэль Ани, Анастасия Малкова, Каталина Ларикова, Кристина Смирнова и Ксения Акатышева.

Участники соревнований получили в конце праздника новогодние подарки лично из рук Деда Мороза. Приятно также добавить, что трибуна бассейна как обычно в этот день была заполнена болельщиками.

По информации СШ «Энергия»