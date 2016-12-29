В новогоднюю ночь замёрзнуть не дадут

Вечером 31 декабря и в ночь на 1 января на Петровской площади в Нарве традиционно состоится городской праздник встречи Нового года. Как заверяют организаторы, Дед Мороз и его помощники не дадут мёрзнуть, стоя на месте, ни маленьким, ни взрослым.

– Мы всегда очень большое внимание уделяем детской программе, которая начинается в 18.00, – рассказала Юлиана Янно из Отдела культуры Нарвской горуправы. – По опыту прошлых лет могу сказать, что приходит очень большое количество семей с детьми, и в последние годы мы делаем больше уклон не на концерт или представление, когда дети стоят и просто смотрят, а на то, чтобы они могли участвовать в этом представлении. Дети постоянно двигаются, и замёрзнуть мы им не даём.

В этом году впервые детей просят приходить на праздник в колпаках гномов.

– Всех, кто так сделает, ждут небольшие сладкие подарки, – сообщила Юлиана Янно. – Поэтому мы надеемся, что в этот раз Петровская площадь будет вся в красных колпачках.

Программа для маленьких горожан и гостей города завершится традиционным для Нарвы детским фейерверком в 20 часов.

После него будет звучать уже музыка для взрослых. Собравшихся на площади в полночь, конечно, будет поздравлять Дед Мороз. В час ночи 1 января в небо взлетит большой, «основной» фейерверк, после чего ожидается танцевальное шоу, выступление вокальных групп и небольшая дискотека, где тоже можно будет энергично подвигаться, чтобы не замёрзнуть.

Николай Андреев

В новогоднюю ночь на Петровской площади:

18.00 – детский праздник

20.00 – детский фейерверк

20.30 – 01.00 – праздник для взрослых

1.00 – большой фейерверк и дискотека