В Нарва-Йыэсуу новый председатель городского собрания

В среду, 21 декабря, новым председателем городского собрания курортного Нарва-Йыэсуу выбрана Инге Мушкина. Выборы прошли на безальтернативной основе. Кандидатуру беспартийной Инге Мушкиной (58) выдвинул избирательный союз «Единый Нарва-Йыэсуу».

Свой голос за нее отдали 7 депутатов горсобрания из десяти присутствовавших. Всего, напомним, в городском собрании Нарва-Йыэсуу 13 депутатов.

Трое депутатов вообще не взяли бюллетени для голосования и не участвовали в выборе председателя, так как посчитали, что сама процедура выборов была нарушена. «Когда выдвигается кандидат, ему дается слово, чтобы он представил себя и свою программу, ответил на вопросы. Этого сделано не было. Значит, все было заранее предрешено. Поэтому в знак протеста мы не взяли бюллетени и не голосовали», – объяснила позицию свою и своих коллег депутат Татьяна Пагаева. На что последовали возражения городского секретаря, что кандидат имеет право и не представлять себя.

Среди своих первоочередных задач Инге Мушкина называет следующие: «Постараться подружить всех членов нашего горсобрания; подготовиться к выборам в собрание объединенного с Вайвараской волостью самоуправления так, чтобы Нарва-Йыэсуу получил больше мандатов; работать над тем, чтобы бюджет Нарва-Йыэсуу всегда был сбалансированным и был в плюсе».

Прежний председатель горсобрания 71-летний Райво Мурд покинул этот пост по собственному желанию двумя днями ранее. “Хватит, пора и для себя пожить, здоровье укрепить”, – прокомментировал он свой уход порталу rus.err.ee. Райво Мурд остается в рядовых депутатах горсобрания.

Инге Мушкина родом из Нарва-Йыэсуу.

По профессии товаровед, имеет высшую квалификацию. Работала в Таллинне, потом вернулась в родной город.

В городское собрание Нарва-Йыэсуу избирается с 2005 года. Беспартийная. На муниципальных выборах 2013 года Инге Мушкина и Райво Мурд стояли во главе списка избирательного союза “Единый Нарва-Йыэсуу”. Была председателем городского собрания с февраля до октября 2013 года.

В последнее время работала директором СПА-отеля Meresuu, но полтора месяца назад была уволена.

Замужем. Имеет взрослых детей и пять внуков.