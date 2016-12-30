Нарвской больнице выделен миллион

Согласно заключенному между Министерством социальных дел и Нарвской больницей договору, государство выделило Нарвской больнице миллион евро на обновление отделения экстренной медицины и обеспечение качественной врачебной помощи в регионе.

Отделение экстренной медицины, известное у горожан как приёмный покой и травмапункт, располагается сегодня на первом этаже в 6-этажном корпусе Нарвской больницы (по адресу ул. Хайгла, 1).

В начале нынешнего года Нарвскую больницу посетила делегация Министерства социальных дел, которая отметила больницу за приложенные усилия по созданию современной лечебной среды. Тогда же обратили внимание и на то, что помещения отделения экстренной медицины в больнице не соответствуют современным стандартам. Министр здоровья и труда Евгений Осиновский пообещал, что при сотрудничестве с Ида-Вируской центральной больницей и при участии в создании Центра здоровья для семейных врачей Нарвская больница получит поддержку в объёме миллиона евро.

Как сообщает Министерство социальных дел, отчисление из госбюджета в сумме 1 млн евро уже переведены на счет больницы.

Проект обновления отдела экстренной медицины в Нарвской больнице будет разрабатываться в сотрудничестве с Клиникумом Тартуского университета.

– Функциональный план развития Нарвской больницы до 2030 года, первый и второй этап, нами составлен и отправлен на утверждение в министерство, – рассказывает руководитель Нарвской больницы доктор Олев Силланд. – Теперь нам предстоит провести конкурс на составление проекта реконструкции отделения экстренной медицины с учетом всех современных требований, а затем конкурс на строительство. Надеемся, что строительные работы начнуться в марте 2018 года, и закончены они будут в феврале 2019 года.

Светлана Зайцева