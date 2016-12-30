Год хороших новостей из вашей жизни

Под занавес уходящего года, когда принято подводить итоги, хочется сказать, что год выдался непростым, драматичным, насыщенным на события и – подающим надежды, которым суждено, быть может, реализоваться в году наступающем.

И почему-то хочется сказать, что год был тревожным. Оглядываясь назад, я не вижу таких уж серьёзных поводов для тревоги в своей жизни, в жизни родных и близких; откуда же это ощущение?

Наверное – от телевидения и интернета. В последние дни уходящего года телеканалы покажут самое важное, что случилось в 2016-м. Это будут с одной стороны войны, катастрофы, теракты, с другой – спортивные победы и вдохновляющие творческие конкурсы, которые привлекали к экранам миллионы.

Поисковик Google уже опубликовал самые частые поисковые запросы на русском языке за 2016 год. Здесь те же катастрофы, те же победы, ну и ещё – самые разнообразные глупости и, конечно, песни в последнее время всё чаще хулиганские, но почти всегда – заставляющие нас задумываться о мире вокруг.

Всё это трогает нас, и часто сильнее, чем драматические события, скажем, в соседнем подъезде. И в то же время как “циник по долгу службы” должен сказать, что многие события, и радостные, и трагические, нас в этом году почти не тронули (как рекордные 5 тысяч утонувших в Средиземном море мигрантов, которых СМИ упоминают как бы в скобках).

Нас не трогало то, о чём нам не рассказали. Не рассказали со всеми чувствами.

Коллектив Оксфордского словаря английского языка, который каждый год называет самое актуальное слово, на сей раз признал словом года странный термин “постправда” – это когда факты не так важны для общества, как эмоции, которые вызываются в людям с помощью СМИ. Мы прожили этот год в мире постправды – драматичных новостей, нацеленных не в ум, а в сердце.

В наступающем году желаю вам хороших новостей – настоящих, лично ваших. А чтобы не впасть в растерянность без мобилизующего голоса ведущего, заведите себе какую-нибудь реальную, но совершенно не страшную проблему. Влюбитесь. Купите старую машину. Подберите бродячую кошку. Ах да, и расскажите об этом своей газете. Тогда всем нам в 2017-м жить будет интереснее, а год будет лучше и понятнее уходящего.

Николай Андреев

шеф-редактор «Нарвской газеты»