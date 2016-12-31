Маккейн: не очевидно, что Трамп отменит санкции

Во вторник в Эстонию прибыла делегация Конгресса США под руководством председателя сенатского комитета по вооруженным силам сенатора Джона Маккейна. Делегация сразу направилась на встречу с премьер-министром Юри Ратасом. В полдень Ратас и Маккейн дали совместную пресс-конференцию.

Заверили друг друга

На встрече премьер-министр Юри Ратас подчеркнул, что США были, есть и будут одним из важнейших для Эстонии союзников, и что США всегда могут рассчитывать на Эстонию.

По словам Ратаса, принимавшего председателя комитета по вооруженным силам Сената США сенатора Джона Маккейна, а также сенаторов Линдси Грэм и Эми Клобушар, Эстония и США разделяют общие ценности, очень схоже и наше понимание вызовов внешней политики и политики безопасности.

”США вносили неоценимый вклад в развитие обороноспособности Эстонии и других стран Балтии на протяжении последних двадцати пяти лет. Заверяю вас, что мы очень благодарны за это, — сказал премьер-министр Ратас сенаторам. — Отдельного признания заслуживает приверженность и вклад США в НАТО и, в более широком плане, в обеспечение безопасности Европы. Заверяю вас, что эстонское государство будет неизменно выделять на оборонные расходы не менее 2% ВВП и в дополнение к этому нести расходы на прием союзных войск”.

Кроме того, премьер-министр Ратас сказал, что стоявшие плечом к плечу с американскими военными в Ираке и Афганистане эстонские подразделения готовы и дальше участвовать в зарубежных операциях и борьбе с терроризмом. ”Мы разделим с вами эту ношу”, — добавил Ратас.

На пресс-конференции Джон Маккейн со своей стороны поздравил новое правительство с успешным вступлением в должность и заверил, что с радостью ждет продолжения длительных и близких отношений между Эстонией и НАТО. “Хвалю и благодарю Эстонию за участие и вклад многих молодых эстонцев в Афганистане, за который некоторые из них заплатили самую высокую цену”.

Маккейн верит, что Трамп не отдаст Эстонию

По словам Маккейна, для многих стало сюрпризом, что президентом США избрали Дональда Трампа, но он верит, что отношения США с НАТО останутся сильными. В то же время он призвал и другие страны выполнять требование 2% в НАТО. “Нужно приспособиться и к агрессивному поведению России, но НАТО — самое успешное союзническое партнерство в новейшей истории”, — сказал он.

Маккейн сказал, что на встрече обсудили и вопросы кибербезопасности, он остановился на возможном влиянии российских хакеров на результаты выборов в США. “Нет сомнения, что россияне взломали, но есть сомнение, было ли у этого реальное и ощутимое влияние на результаты выборов”, – заметил он.

Журналист Eesti Päevaleht и Delfi Каарел Кресса спросил, что поскольку президент Дональд Трамп явно стремится к более сильному сотрудничеству с Россией, что будет делать конгресс в случае, если Трамп попытается отменить наложенные на Россию из-за агрессии на Украине санкции.

“Не очевидно, что новый президент попытается отменить санкции. Сегодня это еще не определено, — ответил Маккейн. — Пока Путин оккупирует Крым и вторгся на Украину, верю, что кто бы ни был президентом, верим, во что верил Рейган — сила обеспечивает мир. И присутствие солдат США в Эстонии тому подтверждением. Лучший способ предотвращения нарушений России — наличие убедительной и мощной военной силы и сильный оборонный альянс НАТО, в котором Эстония играет очень важную роль”.

На вопрос, есть ли чего бояться Эстонии в связи с избранием Трампа президентом, сенатор заверил, что бояться нечего. “Ставшая свободной Эстония сформировала свои отношения с НАТО, и НАТО — одна из самых больших историй успеха, и эти отношения не изменятся. Поведение России, кибератаки и другое призывает нас скорее уплотнить отношения”, — посчитал Маккейн.

Delfi