Новые пособия и социальные услуги государства в 2017 году

Министерство социальных дел составило единый список всех пособий и возмещений, которые появятся или изменятся в наступающем 2017 году, а также анонсировало изменения в своей работе.

Новые пособия

Многодетные семьи получат дополнительное пособие

Семья, в которой растет от трёх до шести детей будет получать, кроме уже существующего детского пособия (50 евро на первых двух детей и 100 евро на каждого последующего), дополнительно 300 евро в месяц. Если в семье семеро и больше детей, то государство будет давать дополнительно 400 евро в месяц.

Семьи с одним родителем получат поддержку из алиментного фонда

В соответствии с новой государственной схемой алиментной помощи, ребенку, родителю которого назначены судом алименты, но который их не платит, будет выплачиваться пособие в размере до 100 евро.

Одинокие пенсионеры будут раз в год получать пособие 115 евро

Начиная с 2017 года проживающим в одиночестве пенсионерам будет выплачиваться одноразовое пособие 115 евро. Пособие будет выплачиваться в октябре каждого года пенсионеру, который проживает один и чья ежемесячная нетто-пенсия меньше, чем 1,2-разовая средняя пенсия.

Летом будет запущена программа по улучшению состояния зубов взрослого населения

Начиная с 1 июля взрослым пациентам будет компенсироваться до 30 евро в год за услуги зубного врача. До 85 евро в год увеличится сумма возмещения за услуги зубного тем, кто и сейчас получает возмещение – пенсионеры по нетрудоспособности, пенсионеры по старости, лица старше 63 лет, беременные, матери детей до года и люди с повышенной необходимостью лечения зубов. Для пожилых сохранится возмещение на зубные протезы – 255,65 евро на три года.

Новые и улучшенные услуги

Улучшатся возможности детей с недостатками здоровья и их родителей

Государство сможет предложить услугу по уходу для более чем 7000 детей с тяжелой и глубокой степенью недостатка здоровья. В 2017 году услуга по уходу будет предоставлена в размере 270 часов в год, вместо прежних 57-80 часов.

Новые услуги помогут предупредить безработицу и помогут работодателям улучшить навыки работников

Для предупреждении безработицы, государство, посредством Кассы по безработице, будет поддерживать переобучение и дополнительное обучение работников. Новые услуги рынка труда будут предлагаться работнику и работодателю исходя из индивидуальных потребностей.

Инфолистки безрецептурных лекарств станут доступны на русском и английском языках

Для того, чтобы повысить информированность пациентов о лекарствах и избежать их неправильного использования, в течение I квартала в регистр лекарственных средств будут внесены переводы на русский и английский языки инфолистков, продаваемых в Эстонии безрецептурных лекарств. Перевод всех инфолистков продаваемых в Эстонии лекарств будет доступен к концу апреля. Переведенные инфолистки можно будет найти в электронном регистре лекарственных средств или попросить аптекаря их распечатать.

Здравоохранение получит из бюджета будущего года дополнительно 10 миллионов евро

С помощью дополнительного финансирование планируется увеличить в 2017 году количество кардиологических и неврологических операций и уменьшить плановую максимальную очередь в четыре раза – с восьми месяцев до двух месяцев. Кроме того, Больничная касса будет дополнительно компенсировать более чем 200 людям биологическое лечение.

Яна Розенфельд,

Советник по прессе Министерства социальных дел