Проект «Люди людям» – мероприятия для всех

В рамках международного проекта People to People («Люди людям») у нарвитян, а также жителей еще пяти эстонских городов появилась возможность принимать участие в различных мастер классах и мероприятиях. Так уже был организован показ художественного фильма шведского производства «Вторая жизнь Увэ», который побудил зрителей задуматься об общечеловеческих ценностях и об окружающих нас людях.

Перед новогодними праздниками состоялось чаепитие «Дочки-матери», на котором девушки учились украшать капкейки и обсуждали насущные женские проблемы. Мероприятие было настолько успешным, что родилась инициатива проведения таких встреч каждый месяц, так в декабре прошёл ещё один мастер-класс в Центре неформального обучения VitaTiim, где желающие смогли попробовать себя в валянии из шерсти.

Еще одним организованным мероприятие стало театральное представление «Нет повести печальнее на свете…» мастерски поставленное Вильнюсской молодежной труппой «Арлекин». Актеры театра поведали нам знакомую историю в необычной интерпретации и еще раз побудили задуматься о причинах и последствиях конфликтов и вражды.

В Эстонии координатором проекта People to People является Центр неформального обучения VitaTiim, который обещает нас радовать новыми мероприятиями и в следующем году.

«People to People» – это международный проект, реализуемый в Латвии, Литве и Эстонии. Целями проекта является повышение уровня Европейского самосознания и приобщение к Европейским ценностям русскоязычного населения через проведение культурных мероприятий для сплочения людей разных возрастов и поколений, обмена опытом и мнениями для организации хорошего и полезного времяпрепровождения.

В Эстонии проект проходит в таких городах как Кивиыли, Кохтла-Ярве, Маарду, Нарва, Силламаэ и Таллинн.

Юлия Дем