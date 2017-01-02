Бастион Виктория удивит новогодней программой

Школьные каникулы в самом разгаре, а родители работают и не могут уделить много внимания своему чаду? Не беда. Отведите ребёнка в казематы бастиона Виктория, и он потратит время не только с удовольствием, но и с пользой.

Про троллей и Деда Мороза в бастионе Виктория

– Сразу после нового года, 2 января мы снова ждём посетителей – жителей и гостей города. Традиционно на время каникул мы предлагаем очень интересную программу для школьников в возрасте от 7 до 12 лет. Она пройдёт с 2 по 6 января. Ребята познакомятся с историей Деда Мороза и святочных гаданий, узнают как встречали Новый год солдаты, когда зародилась традиция наряжать рождественскую ель. Дойдём и до сказочных моментов: подумаем, кто может жить в нашем бастионе, может, тролли, может, эльфы, а может, просто гномики? Все темы новые, так что будет интересно и тем, кто уже бывал у нас. Посещение собственно казематов предусмотрено не каждый день, но в таком случае ребят ожидают другие интересные места, – рассказывает Наталья Левитская, гид и руководитель по программам.

В этом году решено проводить новогодние занятия в бастионах дважды в день – в 11 и 14 часов, потому что осенью не все желающие попали на мастер-класс. Стоимость занятия по-прежнему 2 евро. Обращаем внимание, что на программы и мероприятия обязательна предварительная регистрация по тел. 35 65002 или э-почте bastion@narva.ee.

Лучшие в Ида-Вирумаа

– Напомню, что новый туристический объект заработал в Нарве всего год назад, но на сегодня является одним из самых посещаемых туристических объектов региона Ида-Вирумаа. С начала работы по настоящее время аттракцион посетило уже около 13 000 человек. Причём, не только нарвитяне и наши ближайшие соседи, но и туристы из таких далёких мест, как США, Индия. Приятно отметить, что „Казематы бастиона Виктория“ были признаны самым привлекательным туристическим проектом в конкурсе «Лучшие туристические предприятия Северной Эстонии 2016», – говорит Ольга Черёмушкина, старший специалист Департамента Экономики и развития, отвечающая за развитие туризма в нашем городе.

Сразу после открытия посетителям предлагалась только одна экскурсионная программа по основной экспозиции. Позже была подготовлена и пользовалась большим успехом программа «Обитатели нарвских бастионов», которая рассказывает о летучих мышах. С декабря 2016 года предлагается новая программа для пенсионеров, которая проходит в гостевом центре, и включает в себя виртуальную экскурсию по старой Нарве и чаепитие.

Как много нам открытий чудных…

Анна Карина, отвечающая за развитие бастиона Виктория, поделилась новостями:

– Много есть идей и для будущего развития: в стадии разработки сейчас находятся учебная программа «Нарва в Северной войне», программа для празднования дней рождений, готовится новая экспозиция для второго этажа казематов на летний период, Интересно отметить, что в ходе реставрационных работ бастиона вблизи куртины под улицей Пимеайа обнаружили исторические дренажные каналы, идущие вдоль улицы и со стороны Старого города. В настоящее время по заказу Департамента Развития и Экономики идут работы по исследованию этих исторических подземных сооружений. Результаты этого исследования должны выявить основные направления и объемы подземных вод. На основании этого исследования в дальнейшем можно будет планировать реконструкцию дренажной системы в районе бастиона Виктория с целью организовать дренажные потоки таким образом, чтобы максимально отвести воду от бастионов.

Софья Боборенко

Подпись к фото:

В казематах обитают летучие мыши и стоят манекены, изображающие солдат, которые строили бастионы. Но может быть, где-то за поворотом спрятались и волшебные существа?

Фото: Николай Андреев