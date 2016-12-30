Осторожно, скользко!

Зимы в последние несколько лет нас «радуют» бесконечной сменой оттепелей и заморозков. Улицы и дворы превращаются в катки, люди падают и получают различные травмы. Конечно, горожане недовольны, что по приходится идти по тротуарам, как по минному полю.

Чья это работа?

Нарвитянин Владимир Артамонов рассказал “НГ”, что жаловался в коммунальную службу на опасный участок у перекрёстка улиц Пушкина и Раквере:

– Я позвонил и рассказал, что очень скользко на улице Пушкина рядом с перекрёстком, если идти к бывшему мясокомбинату, – сообщил он. – Мне ответили, что уберут лёд, но ничего не изменилось. Я позвонил снова, и мне ответили, мол, фирма, убирающая дороги отчиталась, что выполнила работу. Но на самом деле, там как было скользко, так и осталось. Я даже падал там.

Мы обратились к Александру Шелепанову, руководителю коммунальной службы, за комментарием.

– Да, я в курсе этой жалобы, сейчас на том месте нет ни кусочка льда, – ответил он. – Специалисты по обслуживанию регулярно выезжают на места, осматривают город. К 23 декабря практически везде уже было сухо, снега и льда нет, это видят и горожане.

Вячеслав Станкевич, ответственный специалист фирмы N&V, выигравшей конкурс на уборку улиц и тротуаров Нарвы, прокомментировал данный случай так:

– Надо понимать, что климатические условия сейчас очень сложные, мы подстраиваемся под них, как можем, но невозможно прийти к совершенству. К тому же, далеко не все места входят в зону нашей ответственности. Закон требует, чтобы за порядком и чистотой следил собственник территории, а она может принадлежать КТ, магазину или офису. Кто-то успевает убирать, кто-то нет, а у горожан создаётся впечатление, что улицы не убираются. Да если мы на одни только сутки прекратим свою работу, то город просто встанет, это сразу будет заметно! Что касается жалоб, то с каждым случаем надо разбираться отдельно – кому принадлежит участок. Если он входит в зону нашей ответственности, то наш мастер всегда готов выехать на место и осмотреть обстановку. Сил и ресурсов у нас достаточно, мы реагируем адекватно.

Илья Фёдоров, заместитель председателя горсобрания Нарвы, отвечающий за городское хозяйство, считает, что городские территории убираются от снега и льда качественно, но с уборкой справляются не все квартирные товарищества.

– Большинство людей, насколько я знаю, упали буквально на ступенях своего дома или около дома, – сказал Фёдоров. – То есть, люди должны обращать внимание своих дворников, председателей КТ на скользкие места.

Заведующая клиникой экстренной медицины Нарвской больницы Пилле Летюка:

– На конец декабря увеличения обращений в травмпункт больницы не наблюдается. Даже в ноябре зафиксировано больше случаев, потому как и зимы “было больше”, было больше снега и льда. По статистике, травмы случаются чаще не зимой, а летом, так как люди летом ведут более активный образ жизни – ездят на велосипедах, работают на дачах и т.д.”

Чиновники в помощь

Получается, что все работают, стараются по мере сил, а нарвитяне не первый год выражают недовольство качеством уборки улиц. Тут надо понимать, что ответственных за это дело много. И перед ними остро встаёт вопрос экономии – вызов техники или дополнительные услуги по очистке от снега и льда влетают в копеечку собственнику. Всем хочется верить, что снег или утрамбуется или растает сам. Справедливости ради хочется заметить, что даже в тех местах, где добросовестно поработал дворник или проехал трактор, почистил снег и посыпал песочком, горожанина может подстерегать чёрный лёд – маленький по площади, незаметный, но очень коварный.

Поэтому не лишним будет внимательно смотреть под ноги или даже обзавестись специальными насадками на обувь. А самое эффективное, получается, – звонить в коммунальную службу с жалобой.

С 1 января 2017 года в городе начнёт действовать Департамент городского хозяйства, к специалистам которого и следует обращаться. К сожалению, информация об ответственных за данный вопрос лицах и их телефонах станет доступной только с 1 января. Редакция «НГ» обещает своим читателям сообщить эти сведения, как только они станут известны.

Но если за городские территории ответственных найти легко, то как воздействовать на других собственников?

Василий Михайлов, старший специалист по охране порядка, заметил, что согласно городским Правилам благоустройства любой собственник обязан содержать свою территорию в чистоте, но у специалистов городского департамента нет возможности выписывать штрафы или иным образом наказывать нерадивых.

– Обратиться к нам с жалобой можно, мы будем реагировать, сделаем предписание, будем разговаривать с хозяином территории, убеждать его выполнять свои обязанности. Если из-за состояния участка будет причинён ущерб здоровью или имуществу, то можно требовать возмещения у собственника. Но, если он откажется добровольно возмещать ущерб, то обращаться придётся в суд, – объяснил он.

Софья Боборенко

Подпись к фото:

Когда температура то чуть выше, то чуть ниже нуля, риск поскользнуться заметно повышается.

Фото: Николай Андреев