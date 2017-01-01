Велодорожки, вокзал и не только: что построят в Нарве в новом году

Анне Веево, руководитель Отдела проектов Департамента развития и экономики Нарвской городской управы, под Новый год рассказала прессе, какие строительные работы на европейские деньги будут осуществлены в 2017 году. Проектов много, часть из них новые, часть — уже идущие, и осуществление их давно ожидается нарвитянами.

Построят и нарисуют

По программе развития городских регионов, (а Нарвский регион по логике этой программы включает в себя территорию Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Вайвара), планируется получить финансирование для трёх проектов. Самый крупный – это создание сетей велосипедных дорожек, второй – восстановление Ратуши и ратушной площади и третий – «Второй этап реконструкции Тёмного сада» с бюджетом примерно в 1 миллион евро, о котором «НГ» писала в прошлом выпуске.

Проект велосипедных дорожек отдел проектов надеется закончить в 2018 году. До конца нового года планируется подать ходатайство, весной будет объявлен конкурс поставки, заключён договор и затем начнутся работы. Протяжённость дорожек составит более 50 км, но не все они будут создаваться заново или перестраиваться кардинально. В целях экономии средств основная часть дорожек в Нарве будет сделана методом маркирования, где это возможно по строительным нормативам – за счёт тротуаров или проезжей части. В случае необходимости будут менять покрытие тротуара, понизят поребрики, сделают съезды.

Строительство, в основном, коснётся зон Йоаорг, Яккекюла и дорожки Нарва — Нарва-Йыэсуу. Работы по проекту начнутся, вероятно, ближе к осени 2017 года.

Изменения в рамках административной реформы, то есть объединение Вайвара и Нарва-Йыэсуу в одну административную единицу, не должны изменить течение проекта.

– Программа утверждена на уровне правительства, поэтому, думаю, что всё останется в силе, так же как и с проектом порта Нарва-Йыэсуу, – заявила г-жа Веево.

Строительство сети велосипедно-пешеходных дорожек обойдется в сумму около 7 млн евро, из которых 15% – городское самофинансирование.

Обновлённый вокзал – в 2017-м

Горожан порадует долгожданная реконструкция железнодорожного вокзала и автобусного терминала (это будет платформа с навесом). Проект обойдётся Нарве в 1,65 миллиона евро, из них на благоустройство привокзальной территории, в том числе, на навес отводятся 965 тысяч, на ремонт внутри здания вокзала – 689 тысяч евро.

До конца 2016 года объявляется повторный конкурс госпоставки, так как был несколько изменён проект навеса – теперь он будет немного меньшим по размеру. Напомним, что первая поставка не удалась, потому что ценовые предложения в полтора раза превышали выделенный на проект бюджет.

Что касается здания ж/д вокзала – то за него отвечает АО Эстонская железная дорога, сейчас идёт этап планировки. По словам г-жи Веево, строительные работы на железнодорожном вокзале планируется начать в то же время, что и на автобусном терминале, примерно весной 2017-го, с тем, чтобы к концу года их завершить.

Работы в ратуше — с осени

Относительно проекта по реконструкции Ратуше можно отметить, что в мае 2017 года только состоится подача ходатайства, и, если всё пойдёт хорошо, примерно с осени наступающего года возможен запуск некоторых подготовительных работ. Основный этап проекта будет осуществляться в 2018 году.

1200 новых светильников

Срок подачи ходатайства по проекту реконструкции городского освещения – уже 17 января, и сейчас уточняется аудит городского освещения, который был сделан 2 года назад.

Планируется, что примерно 1200 светильников будут заменены на всех основных улицах и улицах, ведущих к детским школьным и дошкольным учреждениям. Произойдёт также замена столбов освещения и перекладка кабелей.

Осуществляться проект будет поэтапно, современные методы позволяют производить работы, не создавая неудобства горожанам. Проект планируется с бюджетом около 2 миллионов евро, Нарва внесёт примерно 20% от суммы.

Это будет только первый этап, а через год город планирует подать новое ходатайство для реконструкции освещения на остальных улицах города.

Коротко о других проектах

– В мае 2017 года будет объявлен конкурс госпоставки на проектные и строительные работы по транзитным дорогам – улицы Кереса и кольца. Трудно сказать, начнутся ли в 2017 году строительные работы, возможно – только подготовительная часть.

– Проект «30 миль» развития сети малых портов в восточной части Финского залива осуществляется. К июню следующего года должен быть готов понтон, что создаст, по меньшей мере, 10 дополнительных причальных мест для малых судов в нарвском порту.

– Подано ходатайство на строительство новой Эстонской основной школы. Если будет положительный ответ, то в 2017 году нужно будет заказывать детальную планировку и строительный проект. Собственно строительные работы запланированы на 2018-19 годы.

– Нарву ждёт этап подачи основного ходатайства в 2017 году по крупномасштабному проекту в рамках программы приграничного сотрудничества Эстония-Россия. Строительные работы по продлению нарвского променада на косу между Наровой и Липовой ямкой запланированы на вторую половину 2018 года и на 2019 год. С российской стороны променад должен быть продлён до Моста «Дружба».

– Готовятся на подачу проекты по энергосбережению и реконструкции двух детских садов – Punamütsike и Kakuke. Если проект будет поддержан, то во второй половине 2017 года уже начнутся работы.

– Нарва готовится подать два ходатайства в Программу региональных инвестиций. Одно – по реконструкции детского сада, другое – по реконструкции и утеплению здания Центра социальной работы на ул. Маслова, 3. По программе выделяется до 85 тысяч пособия, а самофинансирование составляет 15% от суммы. Если деньги будут получены, работы начнутся также в следующем году.

Надзор требует надзора

– При объявлении условий конкурса мы не можем выходить за рамки закона, не имеем права отстранить от участия в конкурсе фирмы, которым мы не доверяем, если нет решения суда о признании фирмы виновной, – говорит Анне Веево, комментируя вопрос о том, какие уроки извлекли специалисты департамента из уже осуществлённых проектов.

Имеется ввиду печальный опыт с некачественно выполнявшей работы фирмой E&G, уже обанкротившейся. Судебный процесс, в ходе которого город требует компенсацию, идёт, но он может длиться годами.

Прошедший период финансирования проектов выявил ещё одну проблему. По закону, при проведении работ на сумму свыше 10 тысяч евро, требуется объявлять конкурс госпоставки через государственный регистр, в ходе которого также выбирается самое дешёвое предложение от фирмы, которая обязуется следить за ходом строительных работ – осуществлять т.н. надзор собственника.

– Оказалось, что доверять надзору нельзя, поэтому мы тщательно проверяли все отчёты и акты, – замечает руководитель Отдела проектов. – Ни разу не было такого, чтобы надзор выполнял свои обязанности идеально, скорее наоборот, были случаи, когда объём работ показывался чуть ли не в полтора раза больше, чем был на самом деле. Как показывает практика, за надзором нужен надзор. По сути, этим и занимаются наши специалисты, хотя денег за это им дополнительно не платят.

«Горячими» будут 2018 и 2019 годы

– По сравнению с прошлым проектным периодом нас ожидает более напряжённая работа, потому что по Программе развития все проекты, которые ведутся в городе и финансируются из фондов, входят в зону ответственности специалистов нашего департамента, – сообщила Анне Веево. – Качественное руководить одновременно пятью крупномасштабными проектами – за пределами человеческих возможностей. Поэтому мы будем привлекать экспертную помощь со стороны. Что касается непосредственно строительных работ, то самыми «горячими» годами станут, я думаю, 2018 и 2019 годы. Для местных строительных фирм – это возможность получить работу. Тем более, что мы, стараясь снизить стоимость поставки, планируем выделять из большого проекта отдельные части, чтобы в конкурсе могли принять участие не столько генеральные подрядчики, которые будут искать субподряд, сколько местные, относительно небольшие фирмы, конкретные исполнители работ.

Софья Боборенко