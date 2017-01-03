Прорывную технологию обсудят в Эстонии

9 марта 2017 года в Таллине пройдёт первая крупная конференция для блокчейн-разработчиков и бизнесменов – Blockchain & Bitcoin Conference. В столицу Эстонии съедутся представители ведущих мировых IT-компаний, авторы стартапов и все, кто заинтересован в развитии блокчейн-технологии, изобретение которой по своему влиянию на жизнь людей нередко сравнивают с изобретением интернета.

После Москвы — в Таллинн

Blockchain & Bitcoin Conference – сеть конференций, охватывающих Россию, Украину, Чехию – и теперь уже Эстонию. На последнее событие, прошедшее 10 ноября в Москве, приехали представители IBM, Microsoft, Сбербанка, «Сколково», Высшей школы экономики, а также российского парламента.

Высокопоставленные гости ожидаются и в Таллинне. Так, уже известно, что одним из докладчиков будет Йон Матонис, основатель организации Bitcoin Foundation, обозреватель влиятельного журнала Forbes и исследователь блокчейна, который в прошлом занимал высокие посты в платёжной системе VISA и ряде других компаний, специализирующихся на новейших финансовых технологиях.

Деньги сами по себе

Блокчейн — технология, ставшая известной прежде всего благодаря основанной на ней криптовалюте биткойн. Сейчас интерес к биткойну подпитывается тем, что курс криптовалюты в очередной раз резко пошёл вверх: месяц назад 1 биткойн стоил 690 евро, сейчас — 890. А ведь при введении в обращение в 2009 году одна «электронная монета» монета стоила сотые доли цента.

Отношение государств к биткойну очень разнится. Где-то, как в Эстонии, его рассматривают просто как иностранную валюту, где-то — как своеобразный товар. В России ещё в начале года разрабатывался проект закона, который предусматривал до семи лет тюрьмы просто за использование биткойна, при этом в его использовании открыто признавался даже руководитель Сбербанка Герман Греф.

К счастью, законопроект положен под сукно, а российские банки вслед за западными занялись исследованием новой технологии.

Основной причиной беспокойства государства называют возможность финансирования терроризма и отмывания денег через криптовалюты — ведь их используют анонимно, и даже создатель биткойна неизвестен и скрывается под псевдонимом Саташи Накамото. Но очевидно, что биткойн — гораздо более сложный вызов для правительств, поскольку своим существованием он показывает, что выпуск и безопасное использование принципиально не подверженных подделке денег возможно вовсе без банков и без участия государства. При этом технологию можно использовать не только для выпуска денег.

Общая бухгалтерская книга

Технология блокчейн («цепь блоков») напоминает бухгалтерскую книгу, все «записи» в которой открыты, но анонимны и могут быть прочитаны только теми, кто имеет доступ. Копии этой книги хранятся на компьютерах миллионов пользователей, а чтобы «сделать запись» мощнейшие компьютерные комплексы, принадлежащие многим независимым владельцам, проводят всё более и более усложняющийся ряд математических вычислений. Сложность всей системы такова, что для подделки уже сделаной записи не хватит всех вычислительных мощностей планеты. Но при этом для пользователя система оказывается дешевле традиционных.

«Записи» в блокчейне могут нести дополнительную информацию, благодаря чему способны заменить собой многие привычные нам документы, для доступа к которым сейчас требуются подписи и печати — это не только деньги, но и договора, нотариальные заверения, ценные бумаги, регистры и даже завещания. Во всех случаях «запись в блокчейне» срабатывает автоматически, без привлечения посредников. Например, деньги автоматически перечисляются от покупателя к продавцу по завершении заключённой ими сделки без помощи юристов, бухгалтеров, нотариусов, сотрудников банка и других посредников.

Эстония — в лидерах внедрения

По словам Марины Крижевской из команды организаторов конференции, в Эстонии блокчейн-разработки поддерживаются на государственном уровне. В стране реализуется проект по переводу медицинских карточек в блокчейн – для защиты данных и быстрого врачебного доступа к ним.

– Инфраструктура Эстонии готова к обкатке самых смелых IT-стартапов, а конференция станет местом встречи разработчиков, бизнесменов и инвесторов, – говорит Марина.

Дополнительную информацию о конференции можно получить на сайте tallinn.blockchainconf.world

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Первым выступающим, которого представили организаторы конференции, стал Йон Матонис, всемирно известный специалист по блокчейн-технологиям.