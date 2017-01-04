Полицейская сводка

Физическое насилие

30 декабря в Нарве в квартире на улице Ору 59-летний мужчина избил свою 73-летнюю мать. Полиция задержала мужчину.

31 декабря в Силламяэ в квартире на улице Гагарина 60-летний мужчина избил свою 57-летнюю жену. Полиция задержала мужчину.

31 декабря в Нарве в квартире на улице Энергия был избит 46-летний мужчина. Полиция задержала подозреваемого 55-летнего мужчину.

1 января в Нарве в квартире на улице Даумана 68-летнего мужчину избил его 33-летний сосед.

1 января в Силламяэ в квартире на улице Кеск 22-летнюю женщину избил ее 27-летний супруг.

1 января в Силламяэ в квартире на улице Ранна 41-летнего мужчину толкнула его 34-летняя супруга, в результате чего мужчина получил ранение и ощутил физическую боль.

1 января в Силламяэ в подвале дома на улице Яанику 55-летний мужчина ударил 63-летнюю женщину.

1 января в Нарве в квартире на улице Кангеласте 46-летнюю женщину ударил ее супруг.

1 января в Силламяэ в квартире на улице Кеск 18-летнюю женщину ударил ее 21-летний супруг.

Будни спасателей

1 января в 12.51 поступило сообщение, что в пос. Ольгина на улице Тийги загорелся легковой автомобиль.

3 января в 15.12 спасателей вызвали в порт Кулгу в Нарве, вблизи которого на дороге лежал лебедь и не давал никому пройти. Спасатели попытались поймать лебедя, чтобы затем выпустить его в природу в менее оживленном месте.

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента