Суд признал врача виновным в смерти пациента

Вируский уездный суд признан 43-летнего врача Игоря Горячева виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к 1,5 годам тюремного заключения условно.

Как сообщила пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова, находясь 24 ноября 2012 года на работе в больнице в Кохтла-Ярве, Игорь Горячев не установил правильный диагноз, когда скорая помощь доставила в больницу в тяжёлом состоянии 42-летнего мужчину.

Как ранее сообщал портал Delfi, бригада скорой помощи передала пациента отделению экстренной медицины Ида-Вируской центральной больницы с диагнозом ”подозрение на кровотечение пищеварительного тракта”. Также у больницы был доступ к истории болезни пациента, где был указал диагноз ”язва двенадцатиперстной кишки”.

Несмотря на это, врач не назначил пациенту ни одного дополнительного обследования и в тот же вечер с диагнозом ”расстройство желудка инфекционного характера и гастроэнтерит” отправил пациента домой и посоветовал обратиться к семейному врачу.

По данным прокуратуры, в результате бездействия врача своевременно не диагностированное заболевание спровоцировало 25 ноября 2012 года смерть пациента. Утром скорая повторно привезла пострадавшего в больницу, где в ходе экстренной операции он скончался.

Согласно приговору суда, назначенное врачу наказание 1 год и 6 месяцев тюремного заключения не будет приводиться в исполнение, если подсудимый в период испытательного срока не совершит нового умышленного преступления. Суд назначил мужчине двухлетний испытательный срок.

Приговор суда пока не вступил в силу, он может быть обжалован в вышестоящем суде.

«НГ»