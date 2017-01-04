Яна Тоом думает баллотироваться в Нарве

Депутат Европарламента Яна Тоом подумывает о том, чтобы баллотироваться на местных выборах в Нарве. Однако ее выдвижения в мэры третьего по величине города страны не планируется.

Накануне Нового года председатель Центристской партии Юри Ратас заявил в интервью ETV+, что на муниципальных выборах 2017 года Яна Тоом хочет выставить свою кандидатуру в Нарве.

“Я действительно об этом подумываю, это правда”, – сказала в воскресенье, 1 января, Яна Тоом корреспонденту портала rus.err.ee.

“В первую очередь речь идет о моей поддержке списка Центристской партии в Нарве. С настойчивым предложением баллотироваться в Нарве ко мне обратилось местное отделение партии. И я пообещала коллегам поддержку. Но понятно, что идти на выборы в роли кандидата в мэры Нарвы я не собираюсь”, – сказала Яна Тоом.

“Будучи депутатом Европарламента становиться мэром Нарвы – не хочу никого обижать, но это не равнозначная замена”, – добавила политик.

Вместе с тем никаких окончательных решений пока не принято. Сама Яна Тоом по-прежнему готова баллотироваться и в Таллинне, если партия выдвинет ее на пост мэра столицы.

“У меня еще не было переговоров по этому поводу с Юри Ратасом. Мы намерены обсудить с ним этот вопрос в январе. Поэтому пока о чем-то говорить преждевременно”, – сказала Яна Тоом.

Стоит отметить, что известные политики нередко используют свой авторитет для поддержки партии. Так называемые «паровозы» набирают большое количество голосов избирателей на выборах, но отказываются покинуть свой высокий пост ради депутатского места в горсобрании.

Согласно эстонскому законодательству, места между партиями в горсобрании после выборов распределяются по числу набранных партией голосов. Таким образом, именитый кандидат обеспечивает большое количество мест для своей партии, а после его ухода из горсобрания весь партийный список как бы сдвигается вверх — в результате от партии-победительницы в горсобрание могут проходить и кандидаты с не очень большой поддержкой избирателей.

Например, на прошлых муниципальных выборах в 2013 году «паровозом» в избирательном списке Центристской партии выступил Михаил Стальнухин, который набрал 1338 голосов нарвитян, но остался работать в парламенте, где недавно возглавил финансовую комиссию. В списке соцдемов также был подобный кандидат, который даже обещал остаться в Нарве, если его партия победит и сделает его мэром города — Евгений Осиновский набрал 2403 голоса, но также остался в парламенте, после чего стал предстедателем Социал-демократической партии и вошёл в правительство. И Стальнухин, и Осиновский, формально, в любой момент могут вернуться в Нарвское горсобрание, но понятно, что нынешние посты для них важнее.

«НГ»