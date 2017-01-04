Сосед не помог, теперь надежда на правительство

Подписавшие договор об объединении волость Вайвара и город Нарва-Йыэсуу не смогли набрать необходимые для этого по закону 5 тысяч жителей даже с помощью рекламной кампании, в которой разыгрывается внедорожник. Не хватило около 200 человек. Теперь инициаторы объединения надеются, что правительство сделает исключение.

В середине декабря два самоуправления запустили кампанию “Сосед, помоги!”, призванную увеличить к 1 января число зарегистрированных на территориях этих самоуправлений жителей до 5 тысяч. 10 января в 18 часов в нарвском торговом центре Fama cреди жителей объединяющихся административных единиц будут разыграны призы, главным из которых станет внедорожник Subaru Forester тёмно-серого цвета. В правилах кампании указано, что розыгрыш будет проводиться среди всех жителей, а не только зарегистрировавшихся в волости Вайвара или городе Нарва-Йыэсуу во время кампании.

Несмотря на розыгрыш внедорожника и других призов, набрать на пару 5 тысяч жителей Нарва-Йыэсуу и волости Вайвара так и не удалось. До начала кампании в в этих самоуправлениях проживали 4527 человек, акция помогла увеличить численность населения на 250 с небольшим жителей.

– Иначе было бы обидно тем жителям, которые здесь давно живут, трудятся на благо Нарва-Йыэсуу или Вайвара, – пояснил мэр курортного города Максим Ильин.

– Первоначальные данные говорят о том, что до требуемого законом об административной реформе минимума в 5000 жителей не хватает 211 человек, – сказал журналисту ERR старейшина волости Вайвара Вейкко Лухалайд.

– Теперь мы намерены просить у правительства о разрешении сформировать совместное с волостью Вайвара самоуправление, несмотря на отсутствие требуемого минимального числа жителей. Правительству предстоит решать, одобрить наше ходатайство или нет, – дополнила его председатель горсобрания Нарва-Йыэсуу Инге Мушкина.

– До 15 февраля правительство может предложить нам вступить в переговоры с соседями. Например, с Тойла, Иллука или Силламяэ. В таком случае мы обратимся к правительству с ходатайством об исключении, чтобы нам позволили создать самоуправление, в которое вошли бы только волость Вайвара и город Нарва-Йыэсуу. Я уверен, что это исключение будет сделано. Наше объединение выглядит очень логичным, – уточнил Вейкко Лухалайд.

По его мнению, объединение с другими соседними волостями неразумно, а объединяться с Нарвой наотрез отказывается руководство волости. По словам Лухалайда, против этого выступает и правительство.

Как пояснил мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин, Нарва-Йыэсуу граничит только с Вайвара.

– У Вайвара были варианты присоединения — Нарва, Силламяэ, Тойла, Иллука — эти варианты мы не рассматриваем сейчас, – сказал Ильин. – Кроме того, волость ведёт переговоры с городом Кохтла-Ярве о присоединении к ней районов Вийвиконна и Сиргала, где как раз около 150-200 жителей. Но в конце ноября нас посещал министр госуправления Михаил Корб, и он сказал, что будет отстаивать в кабинете министров право объединиться Нарва-Йыэсуу и Вайвара без принудительного присоединения ещё к кому-либо. Тем более, что министр сказал, и я с этим согласен, что если самоуправление выполняет все свои обязанности, но в нём живёт не 5 тысяч человек, а 4 800, то это не играет большой роли. Поэтому я думаю, что государство пойдёт на то, чтобы сделать для нас исключение.

«НГ»

ВБРОСКА:

Несмотря на розыгрыш внедорожника и других призов, набрать на пару 5 тысяч жителей Нарва-Йыэсуу и волости Вайвара так и не удалось. До начала кампании в в этих самоуправлениях проживали 4527 человек, акция помогла увеличить численность населения на 250 с небольшим жителей.

Подпись к фото: Главный приз кампании «Сосед, помоги!» – внедорожник Subaru Forester – дожидается своего нового хозяина в торгово-развлекательном центре Fama в Нарве.