Ближе к пациентам: нарвитян порадовали сразу две больницы

Детское отделение Нарвской больницы не закрывается, как было запланировано ранее, а продолжит свою работу. Решение было принято советом целевого учреждения «Нарвская больница», в который входят депутаты городского собрания. Тем временем, Центральная больница Ида-Вирумаа открыла филиал в поликлинике Нарвской больницы.

Решили сохранить

Как сообщил прессе Алексей Воронов — председатель совета ЦУ «Нарвская больница» и лидер правящей центристской фракции горсобрания — по его предложению совет ЦУ рассмотрел вопрос о запланированной реорганизации больницы. На заседании присутствовали также члены совета Елена Пахомова, Илья Фёдоров, Хели Адамович, Елизавета Чертова и Алексей Мяги.

– Приняв во внимание мнение нарвитян и общественную значимость оказания качественной медицинской помощи нарвским детям, совет решил не закрывать Детское отделение Нарвской городской больницы, сохранив его работу, – сообщил Алексей Воронов.

Учитывая необходимость инвестиций в новое оборудование для больницы, на которые планировалось направить экономию от реорганизации Детского отделения, совет рекомендовал использовать внутренние резервы больницы, а в случае недостатка у больницы средств на покупку нового оборудования ходатайствовать перед городом как перед учредителем ЦУ о выделении финансовой помощи из городского бюджета.

Напомним, планы закрытия детского отделения в больнице вызвали протест жителей, прошёл сбор подписей и митинг против этих планов.

На прием к специалистам Ида-Вируской центральной больницы в Нарве можно зарегистрироваться во всех регистратурах ИВЦБ, по телефону 33 111 33 или в электронной регистратуре на домашней странице больницы в интернете ivkh.ee.

Центральная больница открыла филиал в Нарве

В последние дни уходящего года Департамент Здоровья добавил к разрешению на деятельность Ида-Вируской центральной больницы новое место оказание услуг – ул. Вестервалли, 15 – здание поликлиники Нарвской Больницы. Это означает, что центральная больница может приступать к оказанию медицинских услуг непосредственно в Нарве. Для проведения приемов были оборудованы три кабинета.

– В среду 4 января начали ежедневно вести прием два невролога. Врачи очень опытные, долгое время работавшие в Нарве. Ведем переговоры о взятии на работу третьего доктора, – сообщил старший врач неврологии центральной больницы доктор Георгий Зяблов.

Вести приём будут уже знакомые нарвским пациентам доктор Елена Кардава, которая окончила Тартуский университет и с 1987 года работала неврологом в Нарве, а также доктор Татьяна Волкова, окончившая Ижевский медицинский институт и с 1986 года также работающая неврологом в Нарве.

Помимо неврологов в Нарве прием будет вести офтальмолог.

По словам руководителя по коммуникациям центральной больницы Юло Вельдре, реорганизация обусловлена созданием больничных сетей и исходит из принципа географической доступности помощи врачей-специалистов. На данный момент Нарвская больница (которая является общей) оказывает приемы по нескольким специальностям, которые уже не входят в перечень услуг, оказываемых общей больницей.

Для того, чтобы избежать снижения уровня доступности врачебной помощи в Ида-Вирумаа и Нарве, 27 июня 2016 года между ИВЦБ, Нарвской Больницей и Клиникумом Тартуского Университета был заключен трехсторонний договор о сотрудничестве, благодаря которому центральная больница начала работать также непосредственно в Нарве.

«НГ»