На границе выросла огромная пробка

2 января перед погранпунктом в Ивангороде на выезде из России образовалась пробка из более чем тысячи автомобилей. Некоторые водители пытались проехать без очереди, уверяя, что у них есть такое право, из-за чего возникали многочисленные скандалы. Кроме того, возникла путаница — где именно находится конец очереди.

Очередь из автомобилей ещё утром 2 января растянулась мимо автостанции по ул. Госпитальной. Там очередь делала изгиб таким образом, что машины стояли на обочинах по обеим сторонам улицы. Кроме того, по словам свидетелей, из переулков выезжали водители, стремящиеся протиснуться в очередь. Приехавшие на место сотрудники ДПС приняли решение оставить машины только на Кингисеппском шоссе. После этого «хвост» очереди оказался далеко за границей города, причём местами автомобили стояли в 3 ряда.

Видеорепортаж с места событий опубликовал портал Город-Кингисепп.рф. На записи видно, что несколько женщин из стоящих в очереди машин пытаются своими силами препятствовать тем, кто пытается проехать без очереди. Но это им не всегда удаётся.

Полицейский, регулирующий движение, рассказал журналисту портала, что российский пограничный пункт работал в полную силу, пропуская легковые машины по пяти полосам.

По словам тех, кто уже пересёк границу, на эстонской стороне легковые автомобили пропускали также по полосе для автобусов, но в Нарве очереди не было.

Люди, обсуждавшие пробку в интернете, сообщали также, что похожая ситуация наблюдается на российско-финской границе.

В России новогодние выходные длятся с 31 декабря по 8 января. В эти дни традиционно большое количество петербуржцев и жителей других регионов России стремятся выехать на отдых в Эстонию. В конце новогодних каникул обычно наблюдаются также проблемы с выездом туристов из Эстонии обратно в Россию.

Уже в первые дни года в системе электронного бронирования очереди на выезде из Эстонии было занято всё время до понедельника 9 января, который в России будет рабочим днём.

«НГ»

Подпись к фото: Из-за неразберихи и желающих проехать без очереди страсти на границе накалились.