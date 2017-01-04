Будем расти и становиться интереснее

Дорогие друзья! Вы держите в руках первый номер “Нарвской газеты” в 2017-м году. Воспользуюсь этим случаем, чтобы поздравить с наступившим Новым годом и приближающимся православным Рождеством наших новых подписчиков и, конечно же, тех, кто с нами уже давно. Здоровья и семейного тепла вам в этом году!

Надеюсь, вы уже получили наш календарь, и он вас приятно удивил. Стоит пояснить, что мы с коллегами провели небольшой конкурс среди нарвских фотографов и выбрали снимок, который, на наш взгляд, наиболее полно отражает наши чаяния и надежды на новый год. Важно также и то, что таким образом в ваших домах появляется символ года, пусть и в юном возрасте. Возможно, это принесет вам удачу!

Календарь – общий для читателей и “Нарвской газеты”, и газеты “Виру Проспект”, поскольку уже с ноября оба издания выпускает одна фирма – Prospekt–Media. Мы надеемся, что вместе у двух разных газет возможности действительно будут расти. Но при этом постараемся сохранить и даже приумножить в “Нарвской газете” то, что всегда нравилось вам, нашим читателям.

В прошедшем году нам удалось найти силы и средства на то, чтобы восстановить приложение “На досуге” в прежнем объёме. Вместе с двумя цыплятами с календаря две газеты надеются расти и дальше.

Поскольку для этого требуется больше сил, с этого номера мы вынуждены поднять стоимость газеты в розничной продаже с 40 до 50 центов, но, надеюсь, это лишнее «зёрнышко» не заставит вас отказаться от интересной и растущей газеты.

В ближайшее время мы планирует добавить в “Нарвской газете” ещё 4 страницы. Две из них будут отданы рекламе, за счёт которой, в основном, газета и существует. А ещё две заполним интересными материалами для вас.

В планах – восстановить страницу “В мире”, где намерены рассказывать о важных событиях в других странах, о которых без “Нарвской газеты” вы вряд ли узнали бы. Также есть стремление публиковать больше местных новостей, как говорится, держа руку на пульсе жизни нарвитян.

Если у вас есть пожелания, какую информацию вы хотели бы видеть на страницах вашей газеты, звоните в редакцию по тел. 55 62 03 15 или пишите по электронной почте на адрес gazeta@gazeta.ee.

Николай Андреев

шеф-редактор “Нарвской газеты”