С холодами приходят пожары

Согласно прогнозам синоптиков, резкое похолодание продлится как минимум неделю. Опыт и статистика Спасательного департамента показывают, что с наступлением холодов резко возрастает количество пожаров. В январе прошлого года за первые три недели месяца в пожарах погибло 11 человек, что составляет почти треть от общего числа погибших в пожарах за год.

Начиная со вторника, с целью предотвращения смертельных случаев спасатели начинают посещать дома в самых критичных с точки зрения пожарной опасности зонах страны. Также, в соответствии со степенью риска, будут сделаны временные изменения в месторасположении спасательных команд.

«Мы решили перераспределить ресурсы команд с двумя бригадами. Мы делаем это впервые. Спасатели будут находиться в готовности как в пожарном депо, так и в зоне риска. Это поможет в случае необходимости незамедлительно среагировать на происшествие»,–разъяснил заместитель гендиректора Спасательного департамента Тауно Сууркиви.

Советы Спасательного департамента на холода

Топите умеренно

Топить следует часто, но не перегружать печку дровами и не закрывать задвижку слишком рано. Если необходимо использовать электрические радиаторы, то важно не перегружать электрическую систему и не накрывать радиаторы одеждой.

Воздержитесь от курения в квартире

Особенно опасно курить в кровати. Более половины погибших при пожарах в январе прошлого года погибли из-за курения в кровати.

Не используйте открытый огонь дня оттаивания замерзших труб

Замерзшие трубы можно разогревать только специальным обогревателем.

Проверяйте работоспособность дымового датчика

Жизнь спасает только работающий дымовой датчик!

Ивери Марукашвили,

советник по коммуникациям Спасательного департамента