Нарвские биатлонисты завершили год победами

На завершившемся в Отепя открытом чемпионате Эстонии по биатлону удачно выступили представители нарвского клуба Äkke и спортшколы «Энергия». К пяти медалям, завоёванным 28 декабря в спринте, на следующий день нарвитяне добавили еще пять в гонке преследования.

Ксения Прибыловская стала победительницей гонки в классе D17, преодолев дистанцию 7,5 км за 30 минут и 30 секунд и совершив на четырех огневых рубежах 10 промахов. В классе М15 серебро завоевал Марк Ильин (5 км, 4 промаха; + 2.03), а в классе М13 бронза досталась Алексею Ярушкину (3 км, 2 промаха; +3.19). Такие же места ребята заняли и в спринте.

Еще две медали в копилку команды добавили ветераны в классах М50 и М60.

Бесснежная зима заставила почти все лыжные клубы Эстонии, Латвии и Литвы собраться в лучшем лыжном центре Эстонии в Техванди (Отепя). Лыжные трассы Техванди покрыты толстым слоем искусcтвенного снега, который заготавливается сезоном ранее. Всего на старт вышли более 100 спортсменов стран Балтии в возрасте от 13 до 60 лет.

«НГ» по материалам Sekundomer.ee и клуба Äkke