Главные спортивные события 2017 года

Самые рейтинговые спортивные соревнования — финальные турниры чемпионатов мира и Европы по футболу и Олимпийские игры — традиционно проводятся по четным годам. Но и в 2017-м году будет где поболеть. Самыми важными спортивными событиями станут Кубок конфедераций по футболу в России, чемпионат мира по хоккею во Франции и Германии и чемпионат мира по биатлону в Австрии.

Кубок конфедераций по футболу

Место и время: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи, 17 июня — 2 июля.

Количество участников: 8 команд (Россия, Германия, Австралия, Чили, Мексика, Новая Зеландия, Португалия и чемпион Африки)

Кубок конфедераций — турнир, который предшествует чемпионату мира. В турнире примут участие действующие чемпионы мира немцы, а также победители шести континентальных турниров — Португалия, Мексика, Новая Зеландия, Чили, Австралия и чемпион Африки. Матчи турнира пройдут на четырех стадионах в четырех городах России.

Российская федерация получила путевку на участие в турнире как страна-хозяйка.

Матч открытия Кубка конфедераций — 2017 пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» — Россия сыграет с Новой Зеландией. Во втором туре 21 июня сборная России примет Португалию на «Открытой Арене» в Москве, а в заключительном поединке квартета A хозяйка турнира сыграет с Мексикой в Казани. Эта встреча пройдет 24 июня.

Чемпионат мира по хоккею

Место и время: Париж (Франция) и Кёльн (Германия), 5–21 мая.

Участвуют 16 команд: Россия, Белоруссия, Германия, Дания, Латвия, Норвегия, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Канада, США, Словения и Италия.

В третий раз за всю историю чемпионат мира по хоккею пройдет сразу в двух странах. До этого в 2012 и 2013 годах турнир проводился в Швеции и Финляндии. Кроме того, в 1930 году матчи чемпионата мира приняли три страны — Франция, Австрия и Германия.

16 сборных будут разделены на две группы по восемь команд. Турнир организован по круговой системе. Команды, занявшие первые четыре места, пройдут в плей-офф, а сборная, оказавшаяся на восьмом месте, вылетит в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.

Чемпионат мира по биатлону

Место и время: Хохфильцен (Тироль, Австрия), 8–19 февраля.

На чемпионате мира по биатлону будет разыграно 11 комплектов медалей — по пять у мужчин и женщин в спринте, преследовании, масс-старте, индивидуальной гонке, эстафете и один комплект наград в смешанной эстафете. По традиции результаты гонок также пойдут в зачет Кубка мира.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике

Место и время: Лондон (Великобритания), 5 — 13 августа.

В столице Великобритании соберутся все сильнейшие легкоатлеты мира. С большими надеждами смотрят на грядущий турнир и новоиспечённые лучшие спортсмены Эстонии барьерист Расмус Мяги и прыгунья в длину Ксения Балта.

“Год будет очень интересный, потому что нас ждет чемпионат мира в Лондоне. Я буду стараться и претендовать в этом сезоне на самые высокие места.”, – рассказала Ксения Балта порталу ERR.

Чемпионат мира по академической гребле

Место и время: Сарасота (Флорида, США), 24 сентября — 1 октября.

Надежды болельщиков из Эстонии также будут связаны с бронзовыми призёрами Рио – гребцами. Лучшая команда страны тоже имеет амбициозные планы на сезон, главным стартом которого будет чемпионат мира.

Чемпионат пройдет в окрестностях Санкт-Петербурга, но вовсе не Северной столицы России. Имя Санкт-Петербург носит город в штате Флорида, чемпионат пройдёт в соседнем городе Сарасота, что в 60 км к югу от этого, американского Санкт-Петербурга.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Место и время: Хельсинки (Финляндия), 29 марта — 2 апреля.

Чемпионат мира пройдет на «Хартвалл Арене» в Хельсинки, где своих гостей принимает команда КХЛ «Йокерит». Россию на турнире будут представлять два одиночника, три одиночницы, три спортивные пары и два танцевальных дуэта.

Обзор подготовил Николай Андреев

Подпись к фото: Талисман ЧМ-2018 Волк Забивака и Йоахим Лёв, главный тренер сборной Германии, действующего чемпиона мира.