Расписание праздничных Рождественских служб

Нарвский Воскресенский кафедральный собор

6 января, пятница

Рождественский сочельник. Навечерие Рождества Христова

10.00 – Божественная Литургия свт. Василия Великого.

17.00 – Всенощное бдение.

23.30 – Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста.

7 января, суббота

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

9.00 – Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста.

17.00 – Великая Вечерня.

Храм Нарвской иконы Божией Матери

6 января, пятница



Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)

7.30 – Исповедь.

7.45 – Царские Часы.

8.30 – Литургия.

20.30 – Исповедь.

21.00 – Всенощное бдение.

7 января, суббота

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

00.00 – Литургия.

8.00 – Исповедь.

8.30 – Поздняя Литургия.

14.00 – Рождественский праздник в замке.

16.30 – Всенощное бдение.

Храм святых Двенадцати апостолов

6 января, пятница

Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)

7.45 – Исповедь.

8.00 – Царские Часы.

9.00 – Литургия.

20.30 – Исповедь.

21.00 Всенощное бдение.

7 января, суббота



РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

00.00 – Литургия.

8.30 – Исповедь.

9.00 – Поздняя Литургия.

17.00 – Всенощное бдение.

Прочие мероприятия

7 января в 14.00 будет два рождественских мероприятия:

– Нарвский замок – рождественский концерт Воскресной школы храма Нарвской иконы Божией Матери,

– Дом народов (Креэнхольми, 25, бывшая школа 6) – благотворительный концерт общества «Надежда».