Расписание праздничных Рождественских служб

Нарвский Воскресенский кафедральный собор
6 января, пятница
Рождественский сочельник. Навечерие Рождества Христова
10.00 – Божественная Литургия свт. Василия Великого.
17.00 – Всенощное бдение.
23.30 – Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста.
7 января, суббота
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
9.00 – Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста.
17.00 – Великая Вечерня.
Храм Нарвской иконы Божией Матери
6 января, пятница
Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)
7.30 – Исповедь.
7.45 – Царские Часы.
8.30 – Литургия.
20.30 – Исповедь.
21.00 – Всенощное бдение.
7 января, суббота
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
00.00 – Литургия.
8.00 – Исповедь.
8.30 – Поздняя Литургия.
14.00 – Рождественский праздник в замке.
16.30 – Всенощное бдение.
Храм святых Двенадцати апостолов
6 января, пятница
Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)
7.45 – Исповедь.
8.00 – Царские Часы.
9.00 – Литургия.
20.30 – Исповедь.
21.00 Всенощное бдение.
7 января, суббота
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
00.00 – Литургия.
8.30 – Исповедь.
9.00 – Поздняя Литургия.
17.00 – Всенощное бдение.
Прочие мероприятия
7 января в 14.00 будет два рождественских мероприятия:
– Нарвский замок – рождественский концерт Воскресной школы храма Нарвской иконы Божией Матери,
– Дом народов (Креэнхольми, 25, бывшая школа 6) – благотворительный концерт общества «Надежда».