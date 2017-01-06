Расписание праздничных Рождественских служб

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Расписание праздничных Рождественских служб

Нарвский Воскресенский кафедральный собор

Рождественское послание

6 января, пятница

Рождественский сочельник. Навечерие Рождества Христова

10.00 – Божественная Литургия свт. Василия Великого.
17.00 – Всенощное бдение.
23.30 – Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста.

7 января, суббота

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

9.00 – Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста.
17.00 – Великая Вечерня.

 

Храм Нарвской иконы Божией Матери

Рождественское послание

6 января, пятница

Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)

7.30 – Исповедь.
7.45 – Царские Часы.
8.30 – Литургия.
20.30 – Исповедь.
21.00 – Всенощное бдение.

7 января, суббота

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

00.00 – Литургия.
8.00 – Исповедь.
8.30 – Поздняя Литургия.
14.00 – Рождественский праздник в замке.
16.30 – Всенощное бдение.

Храм святых Двенадцати апостолов

Рождественское послание

6 января, пятница

Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)

7.45 – Исповедь.
8.00 – Царские Часы.
9.00 – Литургия.
20.30 – Исповедь.
21.00 Всенощное бдение.

7 января, суббота

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

00.00 – Литургия.
8.30 – Исповедь.

9.00 – Поздняя Литургия.

17.00 – Всенощное бдение.

Прочие мероприятия

7 января в 14.00 будет два рождественских мероприятия:

– Нарвский замок – рождественский концерт Воскресной школы храма Нарвской иконы Божией Матери,

– Дом народов (Креэнхольми, 25, бывшая школа 6) – благотворительный концерт общества «Надежда».

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