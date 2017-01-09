Быть родителем ребёнка с гиперактивностью — большая работа

Ваше любимое чадо не слышит указаний взрослых, не выносит долгого ожидания, постоянно находится в движении и отвлекается при любом удобном случае? Внимание: у ребёнка может быть гиперактивность. Что это такое – диагноз или просто так теперь называют элементарную невоспитанность? Виноват ли ребёнок в своём поведении? Как можно помочь ребёнку и окружающим его людям?

Об этом мы говорим с Еленой Далингер, психологом и одним из координаторов группы поддержки родителей детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (СДВГ).

Говорить о гиперактивности можно очень много, это сложная тема, которую все понимают по-своему – и родители, и педагоги, и психологи. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью считается одной из наиболее распространенных форм нарушений поведения среди детей младшего школьного возраста. По разным данным, от 4 до 9% детей имеют СДВГ. Хорошо, когда родители заметили нарушения в поведении ребёнка, обратились к специалистам и получают помощь. Значительно хуже, когда родитель не желает признавать проблему. Плохо это, в первую очередь, для ребёнка, но и взрослым вокруг приходится довольно трудно.

– Елена, расскажите о группе поддержки родителей.

– Наша группа поддержки работает на добровольных началах при поддержке Эстонского детского фонда. Всего работает 16 подобных групп, и только две из них – на русском языке. Руководитель фонда Сирье Гроссманн-Лоот ежегодно приезжает в Нарву, чтобы читать лекции и проводить инфо-дни для родителей и специалистов. В Нарве получилось создать группу с октября 2015 года. Мы с Ольгой Ехрышевой заинтересовались этим вопросом.

- Почему именно вы решили стать координатором?

– Я работаю психологом в детском саду «Пингвин» – это садик, где есть группы для детей с особыми потребностями. В этих группах встречаются дети с диагнозом СДВГ. И с детьми, и с их родителями проводится определённая работа. Ольга – социальный педагог, ей тема тоже хорошо знакома. Для нас это возможность приобретать новые знания и иметь больше практики в этом вопросе.

– Для чего нужна такая группа?

- В первую очередь, она нужна для того, чтобы родители детей с СДВГ не чувствовали себя один на один с проблемой. Каждая наша встреча имеет заданную тему, потом следует обсуждение, обмен мнениями. Всегда можно договориться с нами об индивидуальной консультации. Проводили мы и совместные игровые занятия с детьми, которые имели большой успех. Очень важно делиться личным практическим опытом как в вопросах воспитания и подхода к детям, так и советами в отношении педагогов, специалистов, возможностей получения льгот. В Нарве нет детского психиатра, поэтому родителям приходится ездить в Таллинн и Тарту за консультациями. Полезно при этом уже иметь информацию, к каким специалистам обращаться и в какой очерёдности. Другой момент: наш город небольшой, многие жители пересекаются друг с другом, поэтому рекомендации по выбору педагога для первоклассника – совсем не лишнее дело. В практике нашей группы есть пример, когда родители несколько раз переводили ребёнка из школы в школу, пока не нашли педагога и класс, который принял его, в результате чего повысилась успеваемость.

На встречи приходят обычно человек десять. Есть те, кто ходит постоянно, их немного меньше, но они поддерживают отношения между собой и за пределами нашей группы.

– Наверное, это капля в море, если исследования говорят, что в Эстонии может быть до 12 тысяч гиперактивных детей.

– Многие родители не хотят принимать ситуацию, признавать, что их ребёнок гиперактивный. Это состояние может выражаться по-разному. Например, говорят, что ребёнок «просто безалаберный». Или он – «вечный двигатель». Или он спокойный, не импульсивный, но внимание у него очень фрагментально, рассеяно, он перебивает собеседника, перепрыгивает на другие темы – это тоже проявление синдрома дефицита внимания. В дошкольном возрасте это не очень заметно, так как ребёнок довольно мал, в детском саду постоянно находится под присмотром педагога, часто меняется вид его деятельности. Как только такой ребёнок пропадает в школу, тут и начинаются проблемы. Из-за неспособности удерживать внимание, он не услышал и не усвоил одну тему, затем – вторую, пробелы накапливаются, ребёнок начинает отставать. Может ситуация складываться и по-другому – у ребёнка хорошие успехи в обучении, но поведение его никак не вписывается в школьные рамки. Тогда родители начинают беспокоиться, идут по специалистам. Основными проявлениями гиперактивности являются дефицит внимания, импульсивность и повышенная подвижность ребёнка.

– Что можно посоветовать родителям, которые подозревают, что у их ребёнка может быть СДВГ?

– Родители могут обратиться и к нам в группу за первичной консультацией, и к другим специалистам: психологу, неврологу, психиатру. Существуют определённые опросники, заполнив которые можно понять, нужно ли проводить дополнительные обследования ребёнка. Если ребёнку диагностировали СДВГ, то родителям отводится очень важная роль – организовать общение с ним и его жизнь и таким образом, чтобы он сумел преодолеть сложности в поведении и учёбе. Важно соблюдать режим дня, заниматься спортом, гулять перед сном. При достаточном терпении, участии и некоторых особенностях воспитания, такие дети вполне успешно справляются со всеми задачами, получают прекрасное образование и преуспевают в жизни. Во время наших встреч в группе поддержки мы как раз и занимаемся тем, что обсуждаем актуальные темы, рассматриваем методы воспитания с точки зрения практического опыта. Каждый ребёнок требует индивидуального подхода. Быть родителем – это вообще большая работа, которой мы, по мере возможностей, и стараемся помогать.

Беседовала Софья Боборенко

Ближайшие встречи группы состоятся в Нарвском молодежном центре по адресу ул. Вестревалли, 9.

12 января в 17:00 – Режим дня ребенка с СДВГ. От рассвета до заката.

10 февраля в 17:00 – Родитель и ребенок с СДВГ. Как сохранить близкие и теплые отношения?

Дополнительная информация у координаторов группы поддержки: Елена Далингер (тел. 56 21 67 35, jelena.dalinger@mail.ru) и Ольга Ехрышева (тел. 53 96 99 80, olga.jeh@gmail.com).

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