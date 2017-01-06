Владимир Калинкин: “Мифы европейских ценностей” +комментарий шеф-редактора “НГ”

Европа постоянно кичится своими ценностями, учит других, но при этом смотрит сквозь пальцы или даже приветствует гей-парады, однополые браки, сборища неофашистов в Прибалтике, русофобию, военный психоз. От этой двуличности европейские ценности померкли.

Часть из них не принесли народу Эстонии пользы, часть – просто здесь не работают. О европейских ценностях много говорят, но мало кто чётко знает, что это. Для понимания их сути возьмём политсловарь, озвучим эти “евроценности” и дадим к ним грамотные комментарии.

Принцип социальной справедливости противоречит рыночной экономике, суть которой – обогащение капиталистов. Они просто не стыкуются!

Рыночная экономика на основе частной собственности

Это действительно главная европейская ценность – для элиты, имеющей крупную собственность. Для всего остального народа эта ценность принесла только расслоение, бедность, безработицу и т.п.

“Дикий капитализм” разрушил в Эстонии созданную в советское время развитую промышленность, сельское хозяйство и другие отрасли – в итоге Эстония из страны производящей превратилась в страну ввозящую.

Социальная справедливость, опирающаяся на социальное государство

Эта евроценность звучит буквально издёвкой для тех, кто успел пожить в СССР. Тогда социальная справедливость действительно опиралась на социальное государство. Мы тогда жили скромно, но у всех была уверенность в завтрашнем дне. Не было богатых и бедных, не знали, что такое безработица, не было нищих и голодных детей.

У нас сегодня массовая безработица, пенсионеры за чертой бедности, бешеные тарифы на коммунальные услуги, заоблачные цены на лекарства. Исчезли массовые оздоровительные детские лагеря, почти бесплатные дома отдыха и санатории, доступный всем туризм.

Приоритет прав человека…

…а также суверенитет личности, который выше государственного суверенитета, и либеральный индивидуализм.

Звучит очень красиво, но я не припомню в истории Европы ни одного случая, чтобы суверенитет какой-либо личности стал бы выше государственного. Ну, а либеральный индивидуализм проявляется только в рядах правящей элиты по отношению к трудящимся.

Один из принципов либерализма звучит так: “человек индивидуально свободен и ответственен перед своей свободой, а в основе личной свободы и ответственности – частная собственность”. Тогда получается, что если собственности нет у трудового народа, то нет у него и никакой свободы. Ещё одна ценность для элиты.

Светскость общества и культуры на основе христианского наследия

Решительно не понимаю, как эта евроценность уживается с гей-парадами и однополыми браками? Там налицо кризис духовности, светского общества и культуры. Христианское наследие и культурные традиции заметно выше ценятся в России, чем в Европе.

Толерантность и мультикультурализм

Эта европейская ценность в Эстонии вообще отсутствует, а в Европе хромает на обе ноги. Судите сами, толерантность – это терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Она предполагает настрой на понимание, диалог с другими, уважение их прав.

Толерантность связана с понятием “плюрализм” – признание множественности социальных интересов и способов их выражения в политике.

Ну, и как тебе, читатель, видится это всё в ракурсе ассимиляции русских в Эстонии, запрета высказывать своё мнение и выдворения из страны всемирно известных деятелей – итальянского журналиста Кьезе и российского академика Тишкова? А увольнение известной журналистки Маргариты Корнышевой с Delfi? А русофобия политиков? А давление на русские школы?

Парламентаризм и демократическое общество

Поскольку экономические рычаги находятся в руках элиты, и парламентаризм, и демократию она использует для управления государством. В нашей “демократии” не допущены к выборам или не имеют действительно представляющих их партий в парламенте больше трети населения.

Мир меняется на основе законов развития общества. Сказкам о евроценностях приходит конец. Новый миропорядок основывается на многополярности, на естественных общечеловеческих ценностях, а не на мифических ценностях современной Европы.

Владимир Калинкин

Ценности для нас, а не против нас

Редакция “Нарвской Газеты” очень ценит возможность читателей высказывать своё мнение, и обычно не комментирует их высказываний. Но в ответ на статью Владимира Калинкина не могу как редактор “не вставить свои пять копеек”, потому что вопросы он поднял действительно острые.

Владимир пишет, что не припомнит ни одного случая в истории Европы, когда суверенитет какой-либо личности стал бы выше государственного. А я не припомню ни одного доброго царя или короля, который по собственной инициативе дал бы подданным какие-то права. В старину подданные “брались за вилы”, после чего правящий класс соглашался на уступки, порой очень значительные.

Когда нравы смягчились, право видеть мир по-своему смогло отстаивать не только большинство, но и разнообразные меньшинства – от геев до неофашистов, о которых даже странно писать через запятую – ведь в идеальном мире первых не может существовать вторых, и наоборот.

Но как-то они сосуществуют в одном реальном обществе, а вместе с ними – богатые и бедные, христиане и мусульмане, либералы и социалисты. Подозреваю, что многие из них друг друга не любят. Но нынешняя система отношений государства и гражданина в Европе – по сути, мирный договор между разными группами.

То же можно сказать и о континенте в целом. Европа – это кладбище великих империй. Национальным государствам, которые образовались после болезненных распадов этих империй – испанской, германской, французской, британской – волей-неволей пришлось вырабатывать какие-то правила и ценности общежития.

И надо сказать, после Второй мировой это им, наконец, удалось, и до недавнего времени “общеевропейская коммуналка” жила вполне дружно и даже богато.

Именно высокий уровень жизни привлекал людей, которые раньше приезжали в Европу из Турции, а теперь бегут с Ближнего Востока. Именно к богатой и благополучной Европе стремились присоединиться бывшие страны соцлагеря. Кажется, всерьёз принимать на себя обязательства толерантности, плюрализма и прочих высоких материй “новые европейцы” при этом и не собирались. Просто в наших историях очень давно не было периода, когда общественный договор остро нужен всем. Обычно было единственно правильное мнение лидера или большинства.

Но в нынешней ситуации, когда такое большинство в Эстонии теперь – не мы, странно слышать, как мы пренебрежительно отзываемся о европейских ценностях и при этом страшно обижаемся, когда к нам относятся вопреки этим ценностям.

Николай Андреев

шеф-редактор “Нарвской Газеты”