Товар один, упаковки и цены – разные

Розничные сети заказывают упакованный со своей торговой маркой товар у эстонских фирм, которые и сами продают этот же товар. Газета Eesti Päevaleht выяснила, что иногда один и тот же товар может продаваться в разных упаковках и по заметно отличающимся ценам.

Чаще всего это касается товаров с собственной торговой маркой розничных сетей, как Rimi или Selver. Например, у Rimi 166 товаров своих марок Rimi и Alpenrose, которые изготавливают в Эстонии. В ассортименте молочные, хлебобулочные, яичные, творожные и рыбные продукты, вода, сыр, масло и слабый алкоголь.

“Молоко Alpenrose производит для нас молочное предприятие Farmi”, — сказала специалист по внутренней коммуникации Rimi Моника Кальюсаар.

В ассортименте под торговой маркой Alpenrose есть и другие популярные молочные продукты, такие как сметана и сливки для кофе и для взбивания.

Помимо товаров своей марки, фокусы с продажей одного и того же (или почти одного и того же) товара можно заметить и в случае, когда производитель создал для своего товара несколько торговых марок. Цель в том, чтобы дойти до как можно более широкого круга потребителей. Особенно часто это можно увидеть на прилавках со слабым алкоголем.

По словам ассистента по маркетингу пивоварни Viru Õlu Кайре Умалас, все их продукты торговой марки Puls уникальны, и у каждого продукта свой выработанный рецепт.

“Несмотря на то, что мы используем в разных продуктах частично одно и тоже сырье, эти продукты нельзя назвать одинаковыми”, — говорит Умалас, но добавляет, что база у пива зачастую одна и та же.

Она признает, что потребитель все-таки не может отличить вкус.

“Мы продавали один и тот же товар под разными именами, и это был осознанный выбор. Например, Puls Vaskne («Медное») и Puls Lihavõtte («Пасхальное») — одно и то же пиво, но по случаю Пасхи мы сделали для небольшой партии тематическое оформление”, — добавляет Умалас.

Директор по маркетингу Balti Veski AS Хейкки Пыхи заверяет, что их предприятие производит и продает все свои продукты под торговой маркой Veski Mati. Исключение составляют хлопья из четырех злаков быстрого приготовления Lotte и овсяные хлопья быстрого приготовления Veski Mati — это на самом деле один и тот же продукт.

Товары-двойники, обнаруженные Eesti Päevaleht:

Молоко Farmi и Rimi

Ванильный творог Farmi и Selver

Сметана Farmi и Alpenrose

Земляничный йогурт Alma и Selver

Сливочное масло Alma и Selver

Сырки Saare и Tiibu (Selver)

Пиво Saku Pilsner и Grossi Elektra

Овсяные хлопья Veski Mati и Lotte

«НГ»

Подпись к фото: На прилавках встречаются как неотличимо похожие по вкусу продукты, так и одинаковые продукты в разных упаковках.

Фото: Мадис Вельтман