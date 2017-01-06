«Наши люди» помогут национально-культурным обществам

Фонд интеграции и миграции «Наши люди» (MISA) открыл конкурс проектов, адресованных действующим в Эстонии культурным объединениям национальных меньшинств, чтобы помочь им в деле сохранения их родного языка и культуры в Эстонии.

„С помощью конкурса мы поддерживаем проведение культурных мероприятий и традиционных фестивалей национальных меньшинств, чтобы обеспечить их преемственность и перерастание в традицию. Кроме того, путем поддержки различной деятельности мы желаем способствовать сотрудничеству и совместной деятельности эстонских культурных обществ и культурных обществ национальных меньшинств“, – представила конкурс руководитель сферы партнерских отношений MISA Кристина Пиргоп.

Ходатайствовать о помощи могут зарегистрированные в Эстонской Республике общественно-правовые или частно-правовые юридические лица, а также предприниматели – физические лица.

Срок подачи ходатайств – 30 января, общий бюджет конкурса составляет 90 500 евро, а максимальная сумма дотации на один проект – 6 000 евро.

По информации MISA

Заинтересованные в участии в конкурсе приглашаются на инфодень, который пройдёт 9 января в 11:00 в помещениях Нарвского консультационного центра MISA (ул. Кереса 3, 3-й этаж). Для регистрации на инфодне следует отослать письмо по электронной почте на адрес ruslan.prohhorenko@meis.ee.