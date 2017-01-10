Не опасен ли бастион Хонор?

На фоне отреставрированного бастиона Виктория и прилегающей к нему куртины (стены между бастионами) печально смотрится соседний бастион — Хонор. О его судьбе поинтересовались читатели «НГ», и вопрос мы переадресовали руководителю нарвского Отдела проектов Анне Веево.

– Мы очень надеемся, что бастион Хонор будет восстановлен в 2018-20-е годы, когда будет реализовываться крупномасштабный проект «Развитие единого ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода как культурного и туристического объекта», – ответила Анне Веево. – Партнёрами по этому проекту выступают три стороны: Нарвский музей, управа Нарвы в лице Департамента городского развития и экономики и Музейное агентство Ленинградской области. Есть хорошие шансы на получение денег, но, возможно, нам не удастся реализовать наши планы в полном объёме. Однако реконструкцию наружных стен, восстановление бастиона изнутри, осушение первого уровня казематов, которые сейчас затоплены, мы сможем осуществить.

Насколько опасен бастион сейчас, спрашивали наши читатели? По словам г-жи Веево, последние исследования состояния были проведены в 2005-2006 годах, они показали, что стены в любой момент могут обрушиться, а казематы – схлопнуться. Но что касается детского сада «Pääsuke», то здание находится на земляном теле бастиона, далеко от наружных стен.

– Непосредственной опасности для детского сада бастион не несёт, земляное тело бастиона не обрушится сразу, даже если что-то произойдёт со стеной. А вот горожанам и туристам не рекомендуется гулять под стенами, категорически нельзя забираться внутрь бастиона, – отметила г-жа Веево.

Не возникнут ли сложности с осуществлением совместного проекта в свете разногласий между депутатами городского собрания и Нарвским музеем?

– Я не думаю, что в отношении проекта возникнет такая угроза. Не вижу никаких непреодолимых сложностей, даже если они возникнут. Музей в данном проекте является лидер-партнёром, если вдруг он не сможет выполнять свою роль, то, как мы уже заявляли, город Нарвы готов взять на себя эту почётную обязанность, – заключила руководитель отдела проектов.

Софья Боборенко

Подпись к фото: Стены бастиона Хонор местами осыпаются.