Внедорожник достался Елене Ореховой из Нарва-Йыэсуу

Во вторник в торгово-развлекательном центра Fama в Нарве прошёл розыгрыш призов кампании “Сосед, помоги!”, в ходе которой волость Вайвара и город Нарва-Йыэсуу пытались привлечь новых жителей, чтобы набрать требуемые для объединения самоуправлений пять тысяч жителей. Главный приз – автомобиль Subaru Forester – достался жительнице курортного города Елене Ореховой.

Сама победительница на розыгрыше не присутствовала. Ключи от машины организаторы передадут ей позже. Победителя выбрали случайным образом: из ящика, где лежали листки с именами всех жителей Вайвара и Нарва-Йыэсуу (не только недавно зарегистрировавшихся) мальчик, выбранный ведущим, вытащил один листок с именем.

Подарочные карты от центра Fama получил также каждый 20-й житель курортного города и соседней волости.

Кампанию “Сосед, помоги!” организовало агентство Patriot Media. Его представитель Константин Бурый рассказал, что идея выставить в качестве главного приза внедорожник принадлежала именно агентству, но представители волостных и городских властей её горячо поддержали.

– К сожалению, у нас было очень мало времени, чтобы добиться нужного результата. Но машина была разыграна, всё было честно и открыто, – сказал Константин Бурый. – Важно, что мы привлекли всеобщее внимание к городу Нарва-Йыэсуу и волости Вайвара. К тому же, мы расшевелили тех людей, которые здесь уже живут, это был хороший социальный проект.

Председатель волостного собрания Вайвара Хейки Лутс также доволен результатом кампании, которая не достигла заявленной цели:

– Хотя 5 тысяч человек мы не набрали, но очень много людей – более двухсот – на два самоуправления добавилось, – говорит он. – Очень много людей проживают или имеют недвижимость в Вайвараской волости или городе Нарва-Йыэсуу, но не зарегистрированы здесь. С помощью кампании часть из них нам удалось здесь “прописать”.

Хейки Лутс не берётся гарантировать, что правительство сделает исключение и разрешит самоуправлениям объединиться, хотя они не набрали вместе 5 тысяч жителей. Но надеется, что приложенные для привлечения жителей усилия будут учтены.

Правительство должно до 15 февраля решить, разрешать ли объединение самоуправлений. Если решение будет положительным, то объединённая административная единица появится на карте Эстонии с 2018 года.

“НГ”