Готовятся подарки для Эстонской Республики

Страна и люди готовятся встречать 100-летний юбилей Эстонской Республики. Различные инициативы обсуждаются и в Нарве. Часть из них лежит в плоскости паркового благоустройства. На сегодняшний день готовы у обсуждению три проекта, которые и рассматривают 12 января представители различных городских департаментов во главе с членом горуправы Георгием Игнатовым, курирующим вопросы городского хозяйства.

100 дубов к 100-летию ЭР

В рамках государственного проекта «100 дубов» планируется посадка аллей или рощ, состоящих из 100 дубов в честь столетия ЭР. Идея заключается в том, чтобы такие рощи создавались усилиями жителей республики при поддержке властей.

Первой ласточкой в нашем районе стала дубовая роща в районе Лаагна. Участие в проекте приняла Нарвская Эстонская гимназия. Школьники собирали жёлуди, затем высаживали их в горшочки, ухаживали за ростками. Когда деревца подросли – их высадили в специально отведённом для этого месте. В итоге, получилось не только доброе дело, но и большой семейный праздник.

«Низкий поклон преподавателям Эстонской гимназии. Мне искренне жаль, что роща эта появилась не на территории Нарвы», – так прокомментировала это событие городской садовник Людмила Морина.

Однако, и у Нарвы есть шанс обзавестись собственной дубовой рощей. Как раз рассматривается возможность организовать её за стелой при въезде в город. Участником госпрограммы выступит Нарвская горуправа.

В Нарве может появиться новый парк

Некоммерческое объединение UUS SILD в лице Владимира Наумова и Натальи Поляковой вышло с идеей создать «Парк общественной инициативы GLORIA». Обсуждается, что под него можно было бы отдать территорию по ул. Вабадусе, между Спортхоллом и Художественной галереей.

«Нам хотелось бы создать действительно новый городской парк – при активном участии горожан. Когда будет разрешение от городских властей, утверждена детальная планировка, когда будет ясно, что и где сажать – мы планируем пригласить всех желающих принять участие в обустройстве парка. Затем потребуется помощь волонтёров в уходе, поливе, обслуживании. Пока всё на уровне идеи, но саженцы уже подрастают», – рассказала Наталья Полякова.

Частью этого парка может стать и “Аллея дружбы” (имеется ввиду дружба народов), проект создания которой предложил Круглый стол национально-культурных обществ при уездном старейшине Ида-Вирумаа совместно с горуправой г. Нарва к столетнему юбилею ЭР. Суть идеи заключается в том, чтобы высадить различные деревья и растения, являющиеся национальными символами различных национальных групп, представители которых проживают в Ида-Вирумаа. Проектом «Аллеи дружбы» занимаются Алла Матвеева и Александр Дусман.

Софья Боборенко

Подпись к фото: Главным идейным вдохновителем акции Эстонской гимназии по высадке дубов стала Тийу Ассафрей, которая в прошлом году была признана лучшим классным руководителем Эстонии.

Фото: Тийу Ассафрей