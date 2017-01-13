Ева Шубина — первая нарвитянка 2017 года

Первой нарвитянкой, родившейся в 2017 году стала Ева, появившаяся на свет в Нарвской больнице 4 января. В понедельник, по сложившейся традиции, подарки для первого новорождённого в Нарве принесли представители городских властей соседнего Ивангорода – глава муниципального образования “Город Ивангород” Виктор Карпенко и зам главы администрации Татьяна Шарова.

Глава Ивангорода Виктор Карпенко пожелал счастливым родителям первенца здоровья, счастья, и чтобы Ева не осталась единственным ребёнком в семье. К поздравлениям присоединился и мэр Нарвы Тармо Таммисте.

Соседи подарили Еве столик для кормления, развивающую игру и шезлонг для самых маленьких. И даже угадали с цветом, заметила Татьяна Шарова – ещё не зная, мальчика надо будет поздравлять или девочку, шезлонг купили розовый.

По словам Татьяны Шаровой, жительницы Ивангорода рожают в Кингисеппе или в других городах, из-за этого и длинных новогодних каникул, администрация Ивангорода только в середине месяца узнаёт, кто именно стал первым ивангородцем, родившимся в новом году. Но когда это станет известно, поздравлять малыша и его родителей также отправятся руководители двух городов, а подарки, опять же традиционно, принесут нарвитяне.

Молодой отец Евы Максим Шубин трудится за границей – занимается теплоизоляцией в скандинавских странах, его супруга Ирина – работает продавцом в Нарве.

Новый год Ева дала своим родителям встретить дома, а рожать супруги отправились вместе, в больнице разместились в отдельной палате. Ирина с особой благодарностью отметила помощь акушерки Светланы Кульпиной и доктора Александра Мишенкова.

Николай Андреев