Баскетбол

С 4 по 6 января в городе Смильтине в Латвии прошёл юношеский рождественский турнир по баскетболу, в котором приняли участие команда мальчиков спортшколы “Энергия” и команда девочек из СШ “Паэмурру”.

Юноши в турнире среди игроков 2001-2002 годов рождения выиграли у ровесников из Смильтине и Добеле, сыграли вничью с командой из города Елгава. А в двух оставшихся играх уступили, в итоге заняв 4 место. Девочки 2004 г.р. и моложе показали свое умение бороться и стремление к победе, за что были вознаграждены серебром, получив медали и кубок. Первое место заняли хозяйки турнира из Смилтене.

Биатлон

8 января в Отепя прошёл 2-й этап соревнований Värska Originaal, на котором Нарву представляли биатлонисты из спортшколы “Энергия” и лыжного клуба Äkke.

В группе М15 (мальчики 15 лет) на дистанции 4,5 км Марк Ильин занял 1 место, Егор Максименков – 8-е. В группе М13 на дистанции 3 км 3-м стал Алексей Ярушкин. В группе N13 (девочки 13 лет) на дистанции 3 км победила Виолетта Коноплёва. В группе N16 София Гладковская заняла 7 место. На дистанции 6 км 17-летняя Ксения Прибыловская завоевала 1 место, а София Балабанова – 3 место, среди 19-летних третьей стала Алина Бочтарёва. Среди 17-летних юношей на дистанции 7,5 км Руслан Рохманов был 3, а Григорий Фоминых – 9-м.

Ветераны из клуба Äkke победили сразу в двух возрастах – Андрей Дударев среди 50-летних, а Рафик Азизбаев – среди 60-летних.

Как рассказал тренер Евгений Вшивцев, не всё зависело от физической подготовки – повезло и с погодой. Старые винтовки, которыми пользуются нарвитяне, начинают “плеваться” при температуре ниже -10 градусов, делая промахи. Новая винтовка стоит не меньше 3500 евро, поэтому приходится рассчитывать на везение. К счастью, во время гонок мороз был только в -7 градусов.

Фигурное катание

С 6 по 8 января в Таллинне прошел молодежный чемпионат Эстонии по фигурному катанию. Соревнования проводились среди сильнейших фигуристы страны, учащиеся спортшколы «Паэмурру» также приняли участие в чемпионате. Среди девочек-спортсменок в разряде Advanced Novice Мария Цветкова заняла шестое место. В разряде Juunior среди девушек, Настасья Еремина стала четвертой, Керли Иллипе седьмая. Тренеры фигуристок – Наталья Рысева, Ольга Портянко. Хореограф – Татьяна Нестеренко.

Подпись к фото: Девочки из спортшколы “Паэмурру” завоевали серебро в Латвии.