101 день рождения Кереса отметили в Fama

Уже больше 10 лет в Нарве 7 января, в день рождения гроссмейстера Пауля Кереса, проводится шахматный турнир его памяти. Сейчас, в 101 годовщину со дня рождения Кереса турнир, как и годом ранее, прошёл прямо в холле торгово-развлекательного центра Fama.

Были недосягаемы

По словам тренера Леонида Пелешева, на этот раз для участия в турнире съехались 6 команд – это чуть меньше, чем было в прошлом году, но уровень соревнований оказался выше.

– Участвовали больше десятка международных мастеров – такого созвездия у нас ещё не было, – рассказала Леонид Пелешев. – В центре Fama шахматисты получают отличные условия для рекламы своего вида спорта, и хотя для игры условия, может, и не лучшие, мешают музыка, шум, но всё это даёт почувствовать душевный подъём. Тем более, что на официальных соревнованиях всё наоборот – к шахматистам не подпускают ни зрителей, ни тренеров, следят, чтобы не было никаких контактов с внешним миром.

За каждую из 6 команд играли по 5 шахматистов, причём не было никакого разделения по возрасту, полу или титулованности. Игры проходили в один круг с укороченным контролем времени.

Команда нарвского шахматного клуба Maletäht оказалась недосягаема для соперников – победила во всех матчах. За команду выступали мастера ФИДЕ Роман Ежов и Юрий Фирстов, 15-летний чемпион Эстонии среди старших юношей и чемпион Нарвы среди мужчин Алексей Гаранин, международный мастер Моника Цыганова из Таллинна, уже несколько лет выступающая за Maletäht и Алексей Зубехин – участник Чемпионата мира в Ханты-Мансийске.

На втором месте оказалась команда Йыхви, которая отстала от лидеров на 4 очка.

– Но это не значит, что не было борьбы, – замечает Леонид Пелешев. – Всё решилось в последнем туре, когда команда Йыхви проиграла нам. Эту команду возглавлял Валерий Голубенко, ныне проживающий в Швеции.

Бронзу завоевала команда Ленинградской области, в которой особенно сильными игроками были Алексей Анюхин из Кингисеппа и Елена Быстрякова из Всеволожска. Они оттеснили на 4 место другую нарвскую команду – от шахматного клуба “Каисса”, двукратных чемпионов Эстонии, которые выступали с титулованным Владимиром Жаворонковым, но, правда, не в самом сильном своём составе.

5 место заняла команда из Санкт-Петербурга, тоже имевшая в своём составе двух международных мастеров. А замкнул турнирную таблицу молодёжь из Нарвского дома детского творчества.

– Благодаря помощи Отдела культуры и агентства Unistus такие соревнования способствуют популяризации шахмат, – заметил Леонид Пелегев. – Поэтому на награждении кроме победителей турнира мы отметили и лучшие игроки по итогам года. Среди лучших взрослых игроков назвали Романа Ежова и Монику Цыганову, среди молодёжи – Алексея Гаранина и Анастасию Синицыну.

Ян-Платон Иванов победил в Таллинне

Чуть раньше нарвского турнира начался большой юношеский турнир в Таллинне, который проходил с 5 по 8 января и собрал около 80 участников – самых перспективных игроков из Эстонии и Санкт-Петербурга.

16 летний нарвитянин Ян-Платон Иванов из клуба “Каисса” победил на турнире с результатом 6 очков из 7 возможных.

– Приятно также отметить результат 12-летнего Дениса Андрияшкина, который с такой форой по возрасту разделил 3-4 место, по коэффициенты остался на 4-м месте, – заметил Леонид Пелешев.

По его словам, 14-15 января в Таллинне пройдёт большой международный турнир – закрытие года Кереса. На нём будут отмечены наградами крупные шахматные центры, города, лучшие игроки года. Открывался год Кереса турниром “Шахматные звёзды Балтийского моря” в Нарве, и на закрытие года также пригласили представителей города, вероятно, чтобы отметить вклад в развитие шахмат.

Подпись к фото: Холл торгового центра, с одной стороны, неудобное место для игры в шахматы, с другой – интерес болельщиков вдохновляет.

Фото: Клуб Maletäht