В Нарве впервые прошёл турнир по кибер-спорту

04 января в Нарвской Кесклиннаской Гимназии прошёл первый Нарвский лан-турнир по кибер- спортивной дисциплине DOTA2. В турнире приняли участие 8 команд, состоявших не только из нарвских игроков, но и из геймеров Таллинна, Хаапсалу, Йыхви и других мест. Прошедший турнир позволил развеять миф о том, что «игры – это не серьёзно, и вообще для детей», ведь возраст участников колебался от 14 до 34 лет. Да и вряд ли можно назвать турнир с призовым фондом в 2 000 евро детским.

Для зрителей был организован отдельный зал, где можно было смотреть игры команд-участников, сопровождаемые комментаторами трансляции. Для выступающих команд были предусмотрены специальные боксы, в которых участники могли располагаться со своим оборудованием.

Комментаторы так же имели собственные “будки”, откуда осуществлялось онлайн вещание на два канала twitch.tv.

Было проведено множество розыгрышей для игроков и зрителей, как находящихся в зале, так и наблюдающих за трансляциями.

Фото и видео съёмку осуществляло Нарвское молодёжное телевидение.

В общей сложности в помещениях Нарвской Кесклиннаской Гимназии собралось более 150 человек, увлекающихся или делающих первые шаги в профессиональном кибер-спорте.

И почти каждый острый момент во время игр отмечался активностью и аплодисментами в зрительском зале.

Большинство игр были напряженными, а команды боролись за любую возможность получить преимущество с огромным рвением. А как иначе, если на турнир пыталось попасть больше команд, чем могла позволить турнирная сетка? Своё право на участие в соревновании командам пришлось заработать, победив в квалификационных играх.

Турнир завершился и места среди участников распределились следующим образом:

7-8 место – Valiance и Young Gamers

5-6 место – Full Vision Team и EFG

4 место – Brave Heroes Team

3 место — K.A.R.U

2 место — Shark

1 место – KVK

Прошедший лан-турнир показал перспективность развития кибер-спорта в Нарве и огромный интерес со стороны молодёжи. Опираясь на результаты прошедшего мероприятия, организаторы уже планируют проведение следующего турнира, с большей долей вероятности, это будет дисциплина CS:GO.

По информации команды Healthy Narva team

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Подпись к фото: Первые чемпионы Нарвы по DOTA2.